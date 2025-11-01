Lietuvos ledo ritulininkai užsienyje: Dumčius ir Sadauskas mušė įvarčius, Bogdziulis įsimintinai sugrįžo į aikštę

„Ilves“ (24 tšk.) 16-os klubų pirmenybėse užima 12-ą poziciją.
Šveicarijos pajėgiausioje lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda svečiuose 2:6 nusileido „HC Lugano“. Lietuvis žaidė 11 min. 4 sek., kartą smūgiavo į vartus bei laimėjo 1 iš 3 ritulio išmetimų.
„Servette“ (36 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 14 komandų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Pajėgiausioje Norvegijos lygoje Sarpsborgo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko savo arenoje 5:2 nugalėjo „Lorenskog“. Gynėjas iš Lietuvos žaidė 16 min. 32 sek. ir puolime nepasižymėjo.
„Sparta“ (25 tšk.) išlaikė 5-ą vietą tarp 10 ekipų.
Baltijos lygoje Dominyko Sadausko atstovaujama Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) ekipa namuose 7:2 sutriuškino Talino „HC Panter“ (Estija). Lietuvis pelnė įvartį ir net 6 kartus atakavo vartus.
„HK Liepaja“ (24 tšk.) rikiuojasi 2-a, Elektrėnų „Energija“ (7) – 7-a, o Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ (2) yra paskutinė – 9-a.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) su Marijumi Dumčiumi svečiuose 3:1 įveikė „EK Die Zeller Eisbaren“ (Austrija). Lietuvis įmušė pergalę nulėmusį įvartį.
Arturo Seniuto atstovaujama „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) ekipa išvykoje 1:5 neprilygo „Adler Stadtwerke Kitzbuhel“ (Austrija) komandai. Lietuvis nepasižymėjo.
„KHL Sisak“ (31 tšk.) išlaikė 2-ą poziciją, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (7) liko paskutinė – 13-a.
Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku savų fanų akivaizdoje 5:2 pranoko „EHC Basel“. Lietuvis žaidė 18 min. 6 sek., atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus atakavo vartus ir blokavo 2 varžovų smūgius.
„EHC Arosa“ (15 tšk.) nutraukė 4 pralaimėjimų seriją, o turnyrinėje lentelėje liko priešpaskutinė – 10-a.
Norvegijos antroje lygoje „Gruner“ sulaukė Dominyko Bogdziulio sugrįžimo ir svečiuose po baudinių serijos 3:2 įveikė Manglerudo „Star“. Lietuvis atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus atakavo vartus ir gavo net 25 baudos min.
Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ ekipa namuose 1:3 nusileido Ringerikės „Panthers“. Lietuvis ant ledo praleido 22 min. 33 sek. ir 5 kartus smūgiavo į vartus.
„Gruner“ (20 tšk.) žengia 2-a, o „Comet“ (7) lieka paskutinė – 8-a.
Stipriausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ su Dariumi Adakausku savo arenoje po pratęsimo 3:4 pralaimėjo prieš „Linkoping HC“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Rogle BK“ (26 tšk.) Pietų konferencijoje rikiuojasi 2-a tarp 10 komandų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje Tado Šližio atstovaujama Ženevos „Futur Hockey“ komanda namuose 2:6 nusileido „HC Lugano“. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.
„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (35 tšk.) su Danieliumi Čečekovu ir Titu Krakausku užima 5-ą vietą, Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ (27) komanda rikiuojasi 7-a, „EHC Kloten“ (25), kurios garbę gina Dovydas Norus, yra 9-a, o „Futur Hockey“ (18) lieka paskutinė – 13-a.
