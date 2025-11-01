 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Lietuvos ledo ritulininkai užsienyje: Dumčius ir Sadauskas mušė įvarčius, Bogdziulis įsimintinai sugrįžo į aikštę

2025-11-01 23:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 23:33

Šeštadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Mantą Armalį ant suolo palikusi Tamperės „Ilves“ komanda namuose 5:2 nugalėjo Kuopijo „KalPą“.

Dominykas Sadauskas | „Stop“ kadras

Šeštadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Mantą Armalį ant suolo palikusi Tamperės „Ilves“ komanda namuose 5:2 nugalėjo Kuopijo „KalPą“.

REKLAMA
0

„Ilves“ (24 tšk.) 16-os klubų pirmenybėse užima 12-ą poziciją.

Šveicarijos pajėgiausioje lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda svečiuose 2:6 nusileido „HC Lugano“. Lietuvis žaidė 11 min. 4 sek., kartą smūgiavo į vartus bei laimėjo 1 iš 3 ritulio išmetimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Servette“ (36 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 14 komandų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

REKLAMA
REKLAMA

Pajėgiausioje Norvegijos lygoje Sarpsborgo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko savo arenoje 5:2 nugalėjo „Lorenskog“. Gynėjas iš Lietuvos žaidė 16 min. 32 sek. ir puolime nepasižymėjo.

REKLAMA

„Sparta“ (25 tšk.) išlaikė 5-ą vietą tarp 10 ekipų.

Baltijos lygoje Dominyko Sadausko atstovaujama Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) ekipa namuose 7:2 sutriuškino Talino „HC Panter“ (Estija). Lietuvis pelnė įvartį ir net 6 kartus atakavo vartus.

„HK Liepaja“ (24 tšk.) rikiuojasi 2-a, Elektrėnų „Energija“ (7) – 7-a, o Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ (2) yra paskutinė – 9-a.

REKLAMA
REKLAMA

Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) su Marijumi Dumčiumi svečiuose 3:1 įveikė „EK Die Zeller Eisbaren“ (Austrija). Lietuvis įmušė pergalę nulėmusį įvartį.

Arturo Seniuto atstovaujama „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) ekipa išvykoje 1:5 neprilygo „Adler Stadtwerke Kitzbuhel“ (Austrija) komandai. Lietuvis nepasižymėjo.

„KHL Sisak“ (31 tšk.) išlaikė 2-ą poziciją, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (7) liko paskutinė – 13-a.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku savų fanų akivaizdoje 5:2 pranoko „EHC Basel“. Lietuvis žaidė 18 min. 6 sek., atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus atakavo vartus ir blokavo 2 varžovų smūgius.

„EHC Arosa“ (15 tšk.) nutraukė 4 pralaimėjimų seriją, o turnyrinėje lentelėje liko priešpaskutinė – 10-a.

REKLAMA

Norvegijos antroje lygoje „Gruner“ sulaukė Dominyko Bogdziulio sugrįžimo ir svečiuose po baudinių serijos 3:2 įveikė Manglerudo „Star“. Lietuvis atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus atakavo vartus ir gavo net 25 baudos min.

Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ ekipa namuose 1:3 nusileido Ringerikės „Panthers“. Lietuvis ant ledo praleido 22 min. 33 sek. ir 5 kartus smūgiavo į vartus.

REKLAMA

„Gruner“ (20 tšk.) žengia 2-a, o „Comet“ (7) lieka paskutinė – 8-a.

Stipriausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ su Dariumi Adakausku savo arenoje po pratęsimo 3:4 pralaimėjo prieš „Linkoping HC“. Lietuvis nepasižymėjo.

„Rogle BK“ (26 tšk.) Pietų konferencijoje rikiuojasi 2-a tarp 10 komandų.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje Tado Šližio atstovaujama Ženevos „Futur Hockey“ komanda namuose 2:6 nusileido „HC Lugano“. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.

„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (35 tšk.) su Danieliumi Čečekovu ir Titu Krakausku užima 5-ą vietą, Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ (27) komanda rikiuojasi 7-a, „EHC Kloten“ (25), kurios garbę gina Dovydas Norus, yra 9-a, o „Futur Hockey“ (18) lieka paskutinė – 13-a.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Marijus Dumčius | hockey.lt nuotr.
„KHL Sisak“ su Marijumi Dumčiumi iškovojo pergalę Alpių lygoje (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų