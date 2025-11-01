 
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Markas Kaleinikovas pelnė pirmą įvartį ECHL pirmenybėse

2025-11-01 11:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 11:05

Penktadienį aukščiausioje Ispanijos ledo ritulio lygoje Nikitos Kuzminovo atstovaujama „Andorra HG“ (Andora) komanda svečiuose 0:16 neturėjo vilčių prieš „HC Porto“ (Portugalija) klubą, kuriame maždaug pusę sudėties sudaro latviai. N. Kuzminovas rungtynėms nebuvo registruotas.

Markas Kaleinikovas | „Stop“ kadras

Penktadienį aukščiausioje Ispanijos ledo ritulio lygoje Nikitos Kuzminovo atstovaujama „Andorra HG“ (Andora) komanda svečiuose 0:16 neturėjo vilčių prieš „HC Porto“ (Portugalija) klubą, kuriame maždaug pusę sudėties sudaro latviai. N. Kuzminovas rungtynėms nebuvo registruotas.

0

„Andorra HG“ (2 tšk.) nukrito į paskutinę – 9-ą – poziciją.

Trečioje pagal pajėgumą JAV lygoje (ECHL) „Bloomington Bison“ su Marku Kaleinikovu namuose 4:2 įveikė „Kalamazoo Wings“. Lietuvis vieninteliu savo smūgiu pelnė pirmą sezono įvartį bei užsidirbo 4 baudos min.

„Bloomington Bison“ (5 tšk.) Vakarų konferencijoje pakilo į 9-ą vietą tarp 15 komandų.

Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) Dovydo Juknos atstovaujama „Rimouski Oceanic“ ekipa savo arenoje 1:6 neprilygo Kvebeko „Remparts“. Lietuvis 3 kartus atakavo vartus, atliko 3 jėgos veiksmus ir pralaimėjo 1 ritulio išmetimą.

„Rimouski Oceanic“ (13 tšk.) Rytų konferencijoje rikiuojasi 7-a tarp 10 ekipų.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ su dviem lietuviais namie 4:0 pranoko „SC Rapperswil-Jona Lakers“. Titas Krakauskas atliko rezultatyvų perdavimą, o Danielius Čečekovas nepasižymėjo.

Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ ekipa išvykoje 3:4 pralaimėjo prieš „HC Davos“. Lietuvis nepasižymėjo.

„EHC Kloten“ su Dovydu Norumi savo arenoje po pratęsimo 1:2 neatsilaikė prieš „EV Zug“. Lietuvis nepasižymėjo.

„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (35 tšk.) užima 4-ą vietą, „LHC Academy“ (27) – 7-ą, „EHC Kloten“ (25) – 9-ą, o Ženevos „Futur Hockey“ (18) su Tadu Šližiu yra paskutinė – 13-a.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

