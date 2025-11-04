 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministrė Tamašunienė sako, kad jos frakcija nepalaikys pataisų dėl partnerystės

2025-11-04 21:26 / šaltinis: BNS
2025-11-04 21:26

Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją nepalaikysiant parlamentarų iniciatyvos partnerystę įteisinti Civiliniame kodekse.

Rita Tamašunienė (nuotr. Elta)

Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją nepalaikysiant parlamentarų iniciatyvos partnerystę įteisinti Civiliniame kodekse.

REKLAMA
5

„Dėl to ir gimė mūsų susitarimas prie koalicijos sutarties, kad šituo vertybiniu klausimu tikrai negalėsime palaikyti didžiosios socialdemokratų frakcijos narių pozicijos“, – LRT laidoje „Dienos tema“ antradienį kalbėjo R. Tamašunienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad valdančiosios koalicijos sutartyje į atskirą priedą išskirti klausimai, kuriais minėtos jungtinės frakcijos nariai nepritars. Tarp jų yra partnerystės ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimas.

REKLAMA
REKLAMA

„Registruojamas Civilinio kodekso pataisų įstatymo projektas sukels vėlgi diskusijas Seime, nes praktiškai Civilinio kodekso trečioje knygoje apie šeimą po kablelio atsiranda partnerystė ir prilyginama šeimai“, – sakė R. Tamašunienė.

REKLAMA

„Ta diskusija Seime vertybiniais klausimais ir turi vykti, nes tautos atstovai, Seimo nariai, išrinkti žmonių apygardose, politinių sąrašų, tie, kurie deklaravo savo vertybes, parodys bendrą poziciją šituo klausimu“, – pridūrė ministrė.

Ji ne kartą minėjo, kad Teisingumo ministerija neketina registruoti partnerystę reglamentuojančio projekto, bet tai gali padaryti Seimo narių grupės.

REKLAMA
REKLAMA

Ministerijos Teisėkūros politikos grupės vadovė Jolita Šileikienė praėjusią savaitę teigė, kad politinė komanda nemato perspektyvos LGBTIQ+ klausimams parlamente dabar sulaukti palaikymo, o jų kėlimas atsisuka prieš pačią bendruomenę.

Kita vertus, vienas projekto iniciatorių, Žmogaus teisių komiteto pirmininkas socdemas Laurynas Šedvydis BNS sakė skaičiuojantis, kad pataisos sulauks palaikymo, ir teigė, kad opozicija joms po Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimo tampa vis keistesnė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagal antradienį registruotas pataisas, partneryste būtų laikomas dviejų asmenų (partnerių) susitarimas dėl bendro gyvenimo „kuriant šeimos santykius, kuris grindžiamas partnerių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba, ryšiais ir savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas“.

REKLAMA

Partneriais būtų laikomi asmenys, nustatyta tvarka įregistravę partnerystę. Anot projektų autorių, tokiu būdu Civiliniame kodekse būtų įtvirtinamas registruotos partnerystės institutas.

Siūloma įtvirtinti, kad partnerystė būtų lyčiai neutrali – partnerystę galėtų sudaryti ir skirtingų lyčių, ir tos pačios lyties asmenys. Projekte nenumatyta galimybė partneriams įsivaikinti.

REKLAMA

Tai numatančias Civilinio kodekso ir kitų įstatymų pataisas be L. Šedvyčio teikia socialdemokratai Ruslanas Baranovas, Birutė Vėsaitė, Modesta Petrauskaitė, Julius Sabatauskas, Algirdas Sysas, liberalai Simonas Gentvilas, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Simonas Kairys, konservatoriai Arūnas Valinskas, Matas Maldeikis.

Kaip rašė BNS, balandį KT paskelbė, jog Seimas pažeidė Konstituciją 24 metus nevykdydamas Civiliniame kodekse įrašyto įsipareigojimo patvirtinti atskirą įstatymą su detalesniu partnerystės reguliavimu, kad įsigaliotų kodekso normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos. Be to, konstatuota, kad partnerystė turi apimti ne tik skirtingų, bet ir tos pačios lyties asmenis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lyčiai neutralią partnerystę parlamente mėginta įteisinti ne kartą, bet nesėkmingai.

Praėjusią kadenciją Seime pradėti svarstyti du įstatymų projektai, susiję su skirtingų ir vienos lyties porų santykių reguliavimu – Civilinės sąjungos įstatymas ir Civilinio kodekso pataisos, įvedančios „artimojo ryšio“ sąvoką, tačiau pakeitimai nebuvo priimti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Nieko keisto
Nieko keisto
2025-11-04 21:39
Jau anksčiau jie taip sakė, čia nieko naujo. Teks socdemams padirbėti su konservatoriais ir kitais liberalais, nors tas jau ir taip vyksta. Įdomu, ar Skvernelis prisijungs? Ir dar įdomiau, kaip elgsis Kasčiūnas, kuris neva nepritaria - agituos saviškius, juk vis dėlto teoriškai yra partijos vadas, ar nusileis partijos aktyvui
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų