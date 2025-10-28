Ministrė Tamašunienė: Registrų centras registruoti partnerystes galės iki 2026 metų pabaigos

„Na, manau, kad tai galėtų įvykti iki 2026 metų nuo pabaigos arba iki trečio ketvirčio pabaigos“, – interviu antradienį publikuotame nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalui sakė R. Tamašunienė.
Pasak jos, lėšos įgyvendinti pakeitimus Registrų centro sistemose yra numatytos 2026 metų valstybės biudžete.
Registruoti lyčiai neutralią partnerystę nuo šiemet įpareigoja bendrosios kompetencijos teismai po to, kai tokiai galimybei žalią šviesą uždegė Konstitucinis Teismas (KT).
„Žinome, kad apie 20 tokių sprendimų yra procese“, – kalbėjo ministrė.
BNS rašė, jog šių metų balandį KT paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.
Be to, prieštaraujančiu pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.
Taip KT atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
R. Tamašunienė kartojo, kad Teisingumo ministerija neketina registruoti partnerystę reglamentuojančio projekto. Anot jos, tai gali padaryti ir Seimo narių grupės.
