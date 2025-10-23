Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LGBTI teisių konferencijoje Lietuvą raginama priimti partnerystę reguliuojantį įstatymą

2025-10-23 13:45 / šaltinis: BNS
2025-10-23 13:45

Didžiausios Europos LGBTI teisių konferencijos Vilniuje dalyviai pabrėžia, jog šiuo metu yra tinkamas metas Lietuvai priimti partnerystę reguliuojantį įstatymą.

Didžiausios Europos LGBTI teisių konferencijos Vilniuje dalyviai pabrėžia, jog šiuo metu yra tinkamas metas Lietuvai priimti partnerystę reguliuojantį įstatymą.

„Žvelgiant į Lietuvą, gana stebina tai, jog tai viena iš nedaugelio ES valstybių narių, kurioje vis dar nėra jokio teisinio partnerystės pripažinimo. Konstitucinio Teismo sprendimas yra aiškus signalas, kad reikia imtis veiksmų“, – žurnalistams ketvirtadienį kalbėjo tarptautinės LGBTI žmogaus teisių organizacijos „ILGA-Europe“ politikos direktorė Katrin Hugendubel.

„Laikas yra tikrai tinkamas. Lietuvai jau seniai metas prisijungti ne tik prie Latvijos, Estijos, bet ir prie daugelio kitų mūsų regiono šalių ir priimti tinkamą įstatymą dėl tos pačios lyties porų teisinio pripažinimo“, – pridūrė ji.

Pasak Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL teisininkės Monikos Antanaitytės, siekiant kokybiško įstatymo bendruomenė turi būti reikli.

Advokato Aivaro Žilvinsko teigimu, partnerystės pripažinimas būtų tik pirmas žingsnis norint užtikrinti LGBTQI+ žmonių teises.

„Jei norima kažko pasiekti, reikia reikalauti orumo ir lygybės. Partnerystė tikrai nėra sprendimas, tai tik būdas trumpam užčiaupti burną“, – tikino jis.

Kaip rašė BNS, šių metų balandį Konstitucinis Teismas (KT) paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.

Be to, prieštaraujančiu pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.

Taip KT atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.

Po šio sprendimo dar rugpjūtį Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino dviejų pareiškėjų prašymą pripažinti jų bendrą gyvenimą partnerystės forma ir įpareigojo valstybę šiuos santykius įregistruoti.

2023 metų gegužę dar praėjusios kadencijos Seimas po svarstymo minimalia balsų persvara pritarė Civilinės sąjungos įstatymo projektui, kuriuo būtų įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė. Dėl šio projekto priėmimo liko vienintelis balsavimas, tačiau dabartiniai valdantieji teigia, kad parlamentui teiks naują ir savo parengtą projektą.

Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad Seimas priims vienokius ar kitokius sprendimus dėl lyčiai neutralios partnerystės, tačiau teisingumo ministrė Rita Tamašunienė reguliuojančio įstatymo projekto nežada.

sveikiname
sveikiname
2025-10-23 13:55
Labai gražus renginys,daug svečių,šaunuoliai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
