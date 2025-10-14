Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos BVP augimo prognozę

2025-10-14 16:33 / šaltinis: BNS
2025-10-14 16:33

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) sumažino Lietuvos ekonomikos prognozę ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) šiemet augs 2,7 proc. Rugsėjį prognozuota, kad šalies ekonomika augs 2,9 procento.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

0

Fondas sumažino ir 2026-ųjų BVP prognozę iki 2,9 proc. – 0,5 proc. punkto mažiau nei tikėtasi rugsėjį, pranešė Lietuvos bankas.

Lietuvos 2026-ųjų BVP prognozę fondas sumažino nuo 3,4 proc. iki 2,9 proc., pranešė Lietuvos bankas (LB).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot centrinio banko, nepaisant bloginamų prognozių, TVF vis dar mano, kad Lietuvos ekonomika augs sparčiai.

„Nors prekybos muitų neigiama įtaka pasaulio ekonomikai pamažu stiprėja, Lietuva išlieka atspari šioms tendencijoms. Mūsų ūkis – vienas sparčiausiai augančių Europos Sąjungoje. Vis dėlto (...) turime toliau stiprinti finansų ir kapitalo rinkas, kad verslas turėtų daugiau galimybių investuoti ir didinti našumą“, – pranešime sakė LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

TVF padidino kainų augimo prognozes bei mano, kad vidutinė metinė infliacija šiemet turėtų siekti 3,6 proc. (3,2 proc. – rugsėjį), kitąmet – 3,1 proc. (2,7 proc.).

Tuo metu nedarbo prognozių TVF nepakeitė bei toliau skaičiuoja, jog jis Lietuvoje šiemet turėtų siekti 6,6 proc., kitąmet – 6,1 proc. 

Tokios prognozės pateiktos antradienį paskelbtoje TVF pasaulio ekonomikos apžvalgoje.

Fondas mano, kad šiemet pasaulio BVP augs 0,4 punkto sparčiau nei prognozuota balandį – 3,2 proc., o 2026-aisiais – 3,1 proc., arba 0,1 proc. sparčiau. 

Lietuvos banko teigimu, pasaulio BVP prognozė padidinta JAV įvedus santykinai žemesnius prekybos muitus nei tikėtasi anksčiau, be to, pirmąjį metų pusmetį globali ekonomika tebebuvo aktyvi – vartotojai ir įmonės paankstino savo vartojimą ir investicijas bei padidino atsargų kaupimą, siekdami suspėti užsakymus atlikti iki muitų įsigaliojimo.

indeliai.lt

