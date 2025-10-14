Lietuvos išminuotojai su tarnybiniais šunimis dalyvavo tarptautinėse pratybose

Šiose pratybose šunys buvo visiškai integruoti į pėstininkų užduotis ir kartu vykdė taktinius veiksmus, antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė.
Pasak jos, kinologams ir jų tarnybiniams šunims su pėstininkais teko kartu atlikti sprogstamųjų medžiagų paiešką transporto priemonėse, kelio ruožuose, patalpose, skristi sraigtasparniu, šturmuoti skirtingus objektus bei kitas užduotis.
Pirmą kartą surengtuose bendruose taktinio lygmens kinologų ir pėstininkų mokymuose „Dog Fighter“ dalyvavo kinologai iš aštuonių valstybių: Lietuvos, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Rumunijos ir Prancūzijos.
Lietuvių ir prancūzų kinologų bendradarbiavimas užsimezgė po 2024 m. vasaros olimpinių žaidynių, kuriose įvairių šalių kariai ir pareigūnai su tarnybiniais šunimis vykdė sprogstamųjų medžiagų paiešką ir padėjo užtikrinti žaidynių saugumą.
