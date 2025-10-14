Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos išminuotojai su tarnybiniais šunimis dalyvavo tarptautinėse pratybose

2025-10-14 15:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 15:15

Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai su tarnybiniais šunimis dalyvavo Prancūzijoje vykusiose tarptautinėse pratybose „Dog Fighter 2025“.

Išminuotojai (nuotr. stop kadras)

Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai su tarnybiniais šunimis dalyvavo Prancūzijoje vykusiose tarptautinėse pratybose „Dog Fighter 2025".

Šiose pratybose šunys buvo visiškai integruoti į pėstininkų užduotis ir kartu vykdė taktinius veiksmus, antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė.

Pasak jos, kinologams ir jų tarnybiniams šunims su pėstininkais teko kartu atlikti sprogstamųjų medžiagų paiešką transporto priemonėse, kelio ruožuose, patalpose, skristi sraigtasparniu, šturmuoti skirtingus objektus bei kitas užduotis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmą kartą surengtuose bendruose taktinio lygmens kinologų ir pėstininkų mokymuose „Dog Fighter“ dalyvavo kinologai iš aštuonių valstybių: Lietuvos, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Rumunijos ir Prancūzijos. 

Lietuvių ir prancūzų kinologų bendradarbiavimas užsimezgė po 2024 m. vasaros olimpinių žaidynių, kuriose įvairių šalių kariai ir pareigūnai su tarnybiniais šunimis vykdė sprogstamųjų medžiagų paiešką ir padėjo užtikrinti žaidynių saugumą.

