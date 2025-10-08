Lenkija susiduria su tuo, ką jau patyrė Lietuva: štai ką išvydo savo namų kieme

Olševo kaime tarp pastatų nusileido oro balionas su prie jo pritvirtintu paketu – greičiausiai nelegaliomis cigaretėmis.
Be to, panašus objektas nukrito ir Palenkės provincijos sostinėje. Tai dar vienas tokio pobūdžio incidentas per pastarąsias kelias dienas.
Kaimas, kuriame nusileido oro balionas, yra daugiau kaip 30 km nuo sienos su Baltarusija. Įvykio vietoje dirba policija.
Kaip pranešė „RMF 24“ reporteris, dar vienas balionas su kontrabanda buvo rastas Lodovos gatvėje Balstogėje.
Kiti balionai pastarosiomis dienomis
Prieš kelias dienas iš Baltarusijos buvo paleista daugiau nei 20 balionų su kontrabanda. Dauguma jų nusileido Lietuvoje. Tačiau vienas iš jų nukrito Lenkijoje netoli Balstogės.
Prie šio baliono buvo pritvirtintas paketas, kuriame buvo 1750 pakelių cigarečių.
Dėl šių skraidančių objektų Lietuvos valdžios institucijos kelioms valandoms buvo sustabdžiusios Vilniaus oro uosto veiklą.
