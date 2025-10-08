Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Ryanair“ panaikins penkis maršrutus iš Talino

2025-10-08 14:15 / šaltinis: BNS
2025-10-08 14:15

Pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ 40 proc. sumažins žiemos sezono skrydžių iš Talino pajėgumą, rašo estų dienraštis „Postimees“.

„Ryanair“ lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

0

Iš žiemos skrydžių tvarkaraščio bus išbraukta iš viso 110 tūkst. keleivių vietų ir penki tarptautiniai maršrutai. Vasarą „Ryanair“ skelbė, kad sumažins pajėgumą 45 proc., arba 230 tūkst. vietų.

Oro vežėjos žiemos tvarkaraštyje nebeliks skrydžių iš Talino į Milano Bergamo oro uostą, Pafoso oro uostą, Romos Čijampino oro uostą, Venecijos Trevizo oro uostą ir Vieną, pranešė „Ryanair“.

Pasak pigių skrydžių bendrovės, šie veiksmai yra tiesiogiai susiję su 70 proc. padidėjusiais Talino oro uosto mokesčiais.

„Tai kenkia Estijos, kaip kelionės tikslo, konkurencingumui tuo metu, kai tokios šalys kaip Švedija, Vengrija, Lenkija ir Italijos kaimo vietovės aktyviai mažina kainas, siekdamos padidinti keleivių srautą ir turizmą“, – teigiama bendrovės pranešime.

