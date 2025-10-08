Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Lietuvos oro uostų vadovas atsakė į „Ryanair“ grasinimus Lietuvai

2025-10-08 13:13 / šaltinis: BNS
2025-10-08 13:13

Airijos žemų kaštų skrydžių bendrovė „Ryanair“ ragina Lietuvos oro uostus mažinti mokesčius, stabdančius įmonės planus Lietuvoje.

Airijos žemų kaštų skrydžių bendrovė „Ryanair“ ragina Lietuvos oro uostus mažinti mokesčius, stabdančius įmonės planus Lietuvoje.

1

Dėl to įmonė šį žiemos sezoną neplanuoja jokios plėtros, trečiadienį pranešė „Ryanair“.

„Nebus jokios plėtros vien dėl augančių kaštų“, – spaudos konferencijoje Vilniuje sakė „Ryanair“ finansų vadovas Jasonas McGuinness'as.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pristatysime planą Lietuvos valdžiai. Norime plėstis Lietuvoje, kur jau gausiai investavome, (...) manau, jog galime padvigubinti savo srautus per artimiausius metus“, – pridūrė jis.

„Ryanair“ teigimu, Lietuvos oro uostai (LTOU) turėtų atšaukti 30 proc. aukštesnius mokesčius Vilniaus oro uoste palyginti su mokesčiais, taikytais prieš pandemiją.

Kaip teigia bendrovė, per aukšti oro uosto mokesčiai „stabdo atsigavimą, riboja susisiekimą ir trukdo Lietuvai pasiekti savo ekonominį ir turistinį potencialą bei sukurti daugiau darbo vietų“.

Įmonė pabrėžia, kad su konkuruojančios kitos valstybės, pavyzdžiui, Lenkija, Vengrija ar Švedija, oro uosto mokesčius mažina bei taip skatina savo aviaciją kai „Lietuva juda priešinga kryptimi“.

„Didėjančios prieigos išlaidos riboja šią galimybę, ir jei Vyriausybė nedelsiant imsis veiksmų, kad Lietuva taptų konkurencingesnė, ir sumažins oro uosto mokesčius, ypač Vilniuje, „Ryanair“ yra pasirengusi įgyvendinti savo transformacinį augimo planą, pagal kurį keleivių srautas padidės nuo 1,4 mln. iki 2,8 mln. vietų, bus pridėta 10 naujų maršrutų ir 3 papildomi orlaiviai (iš viso 5), taip sukuriant darbo vietas ir skatinant turizmą Lietuvos sostinėje“, – rašoma bendrovės pranešime spaudai.

Lietuvos oro uostų vadovas sureagavo į „Ryanair“ grasinimus Lietuvai

Vėliau apie esąm situaciją pasisakė ir Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Simonas Bartkus.

„Šiandien su „Ryanair“ vadovais skaniai papietavome (airiai mėgsta kugelį), tada reguliariai jie padarė savo sezoninę spaudos konferenciją (ryte tokią pat padarė Taline, o Rygoje padarys rytoj).

Šis pranešimas spaudai pagal įprastinį template, kurį galėčiau perfrazuoti kitais žodžiais.

Mes, „Ryanair“, šiaip esame patenkinti Lietuvos rinka, todėl toliau tęsim skrydžius visais maršrutais, kuriuos tik vykdome, 38 maršrutai žiemą ir 53 maršrutai vasarą. Kai kuriais maršrutais didiname skrydžių dažnį, kas leidžia mums šiais metais auginti keleivių srautą 9% Lietuvoje ir pervežti 2,9 mln. keleivių šiais metais bei likti lyderiais Lietuvoje.

Vilniaus oro uoste rinkliavos nekinta nuo 2023 metų, nesikeis ir 2026 m., bet turime visiems priminti, jog visi, nuo keliautojo iki ministro jaustų įtampą, jog rinkliavos gali tik mažėti, o „Ryanair'ui“ turėtų būti taikomos specialios nuolaidos, kurios netaikomos kitiems“, – sako „Facebook“ paskyroje rašė jis.

