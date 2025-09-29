Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Ryanair“ keleiviai šokiravo: vienas valgė pasą, kitas mėgino jį nuleisti tualete

2025-09-29 19:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-29 19:31

Skrydžio metu kilęs chaosas privertė „Ryanair“ lėktuvą pakeisti kryptį – iš Milano į Londoną skridęs orlaivis buvo nukreiptas į Paryžių, kai du keleiviai ėmė elgtis neįprastai. Vienas jų, liudininkų teigimu, pradėjo plėšyti ir valgyti savo pasą, o kitas bandė dokumentą išmesti į tualetą.

Lėktuvas išskrido iš Milano į Stanstedo oro uostą, tačiau maždaug po 15 minučių skrydžio du vyrai pradėjo elgtis keistai, teigiama pranešime, rašo „Daily Star“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus po to, kai buvo išjungtas saugos diržų ženklas, vienas vyras lėktuvo priekyje ėmė plėšyti savo paso puslapius ir juos valgyti, pasakojo liudininkai.

Kiti keleiviai pradėjo panikuoti, o antrasis vyras bandė išmesti savo pasą į tualetą, rašoma pranešime.

Šaltinis laikraščiui pasakojo: „Apie tai buvo pranešta įgulai, kuri nuėjo pažiūrėti, kas vyksta lėktuvo priekyje. Staiga atmosfera pasikeitė – niekas lėktuve nesuprato, kas vyksta, šie žmonės elgėsi keistai.“

Pranešama, kad stiuardas pasibeldė į tualeto duris ir bandė įtikinti keleivį neišmesti savo paso.

Lėktuvas buvo nukreiptas į Paryžių

Liudytojas pasakojo, jog buvo paskelbtas „atviras“ pranešimas apie situaciją, o netrukus lėktuvas buvo nukreiptas į Paryžių.

Jis pridūrė, kad tai buvo „baisiausios 15 minučių mano gyvenime“.

Po nusileidimo du vyrai buvo sulaikyti Prancūzijos policijos. Lėktuvas po maždaug dviejų valandų galėjo tęsti kelionę į Londoną.

