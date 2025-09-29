„Ryanair“ keleiviai šokiravo: vienas valgė pasą, kitas mėgino jį nuleisti tualete

Lėktuvas išskrido iš Milano į Stanstedo oro uostą, tačiau maždaug po 15 minučių skrydžio du vyrai pradėjo elgtis keistai, teigiama pranešime, rašo „Daily Star“.
Netrukus po to, kai buvo išjungtas saugos diržų ženklas, vienas vyras lėktuvo priekyje ėmė plėšyti savo paso puslapius ir juos valgyti, pasakojo liudininkai.
Kiti keleiviai pradėjo panikuoti, o antrasis vyras bandė išmesti savo pasą į tualetą, rašoma pranešime.
Šaltinis laikraščiui pasakojo: „Apie tai buvo pranešta įgulai, kuri nuėjo pažiūrėti, kas vyksta lėktuvo priekyje. Staiga atmosfera pasikeitė – niekas lėktuve nesuprato, kas vyksta, šie žmonės elgėsi keistai.“
Pranešama, kad stiuardas pasibeldė į tualeto duris ir bandė įtikinti keleivį neišmesti savo paso.
Lėktuvas buvo nukreiptas į Paryžių
Liudytojas pasakojo, jog buvo paskelbtas „atviras“ pranešimas apie situaciją, o netrukus lėktuvas buvo nukreiptas į Paryžių.
Jis pridūrė, kad tai buvo „baisiausios 15 minučių mano gyvenime“.
Po nusileidimo du vyrai buvo sulaikyti Prancūzijos policijos. Lėktuvas po maždaug dviejų valandų galėjo tęsti kelionę į Londoną.
