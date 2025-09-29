Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėja visus keliautojus – „Ryanair“ keičia tvarką: be to skristi nebegalėsite

2025-09-29 12:43 / šaltinis: Anglija.lt
2025-09-29 12:43

Airijos pigių skrydžių bendrovių „Ryanair“ nuo lapkričio vidurio visiškai atsisako popierinių įlaipinimo kortelių, dėl ko jau sulaukė kritikos dėl diskriminacijos dėl amžiaus.

Oro uostas BNS Foto

Airijos pigių skrydžių bendrovių „Ryanair“ nuo lapkričio vidurio visiškai atsisako popierinių įlaipinimo kortelių, dėl ko jau sulaukė kritikos dėl diskriminacijos dėl amžiaus.

1

Nuo lapkričio 12 d. bendrovė nustos išduoti fizinius bilietus ir prašys keleivių atsisiųsti elektroninius bilietus į savo išmaniuosius telefonus, skelbia „The Daily Mail“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyresnio amžiaus keliautojams atstovaujantys aktyvistai pasipiktino šiais planais ir juos vadina „gėdingu žingsniu“ bei kaltina aviakompaniją tuo, kad ji pelną laiko svarbesniu už kai kurių savo klientų poreikius.

Grupės, tarp kurių yra „Age UK“ ir „Silver Voices“, atstovaujančios vyresnių nei šešiasdešimties metų žmonių interesams, sako, kad šis žingsnis apsunkins skrydžius tiems, kurie neturi išmaniųjų telefonų arba turi sunkumų naudojantis technologijomis.

„Ryanair“ trečiadienį paskelbtame pranešime teigė, kad nuo lapkričio 12 d. pereis prie „100 proc. skaitmeninių įlaipinimo kortelių“.

Anksčiau ji planavo tai padaryti 3 d. datą, kai daugelis mokinių grįžta į klases po atostogų.  

Šis žingsnis reiškia, kad keleiviai nebegalės atsisiųsti ir atsispausdinti savo įlaipinimo kortelės kopijos, o vietoj to turės naudoti skaitmeninę įlaipinimo kortelę, sukurtą „myRyanair“ programėlėje po skrydžio registracijos.

