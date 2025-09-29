Įspėja visus keliautojus – „Ryanair“ keičia tvarką: be to skristi nebegalėsite

Nuo lapkričio 12 d. bendrovė nustos išduoti fizinius bilietus ir prašys keleivių atsisiųsti elektroninius bilietus į savo išmaniuosius telefonus, skelbia „The Daily Mail“.
Vyresnio amžiaus keliautojams atstovaujantys aktyvistai pasipiktino šiais planais ir juos vadina „gėdingu žingsniu“ bei kaltina aviakompaniją tuo, kad ji pelną laiko svarbesniu už kai kurių savo klientų poreikius.
Grupės, tarp kurių yra „Age UK“ ir „Silver Voices“, atstovaujančios vyresnių nei šešiasdešimties metų žmonių interesams, sako, kad šis žingsnis apsunkins skrydžius tiems, kurie neturi išmaniųjų telefonų arba turi sunkumų naudojantis technologijomis.
„Ryanair“ trečiadienį paskelbtame pranešime teigė, kad nuo lapkričio 12 d. pereis prie „100 proc. skaitmeninių įlaipinimo kortelių“.
Anksčiau ji planavo tai padaryti 3 d. datą, kai daugelis mokinių grįžta į klases po atostogų.
Šis žingsnis reiškia, kad keleiviai nebegalės atsisiųsti ir atsispausdinti savo įlaipinimo kortelės kopijos, o vietoj to turės naudoti skaitmeninę įlaipinimo kortelę, sukurtą „myRyanair“ programėlėje po skrydžio registracijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!