  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo lėktuvas papuolė į pavojingą incidentą: „Padėkite savo iPad!“

2025-09-18 07:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-18 07:57

Kilo nerimas, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo lėktuvas gali susidurti su keleiviniu lėktuvu, skelbia „Bloomberg“.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump (nuotr. SCANPIX)

Kilo nerimas, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo lėktuvas gali susidurti su keleiviniu lėktuvu, skelbia „Bloomberg".

0

„Spirit Airlines“ lėktuvas antradienį praskrido per arti „Air Dorce One“, gabenusio D. Trumpą.

Incidentas įvyko Niujorke.

Dispečeris pratrūko: „Padėkite savo iPad!“

Skrydžių kontrolierius pastebėjo, kad abiejų orlaivių aukštis panašus, o skrydžio trajektorijos sutampa. Jis kelis kartus bandė įspėti „Spirit“ pilotus pakeisti kursą ir barė juos: „Atkreipkite dėmesį!“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors atstumas tarp lėktuvų buvo keli kilometrai, incidentas sulaukė didelio dėmesio socialinėse medijose. Pradėjo sklisti dispečerio žodžiai pilotams, dispečerio tonas buvo itin nervingas.

Federalinė aviacijos administracija nurodė, kad žino apie incidentą ir patvirtino, kad saugumo problemų nebuvo.

„Tarp lėktuvų buvo išlaikytas reikiamas atstumas“, – teigia institucija.

„Spirit“ teigė, kad skrydis vyko laikantis procedūrų ir oro eismo kontrolės instrukcijų, o lėktuvas sėkmingai nusileido Bostone.

„Saugumas visada yra mūsų prioritetas“, – elektroniniu paštu teigė aviakompanija.

„Dėmesio, Spirit 1300, pasukite 20 laipsnių į dešinę“, – sakė dispečeris, kai oro linijų įgula neatsakė į jo pirmąjį pranešimą.

„Spirit 1300, pasukite 20 laipsnių į DEŠINĘ DABAR“, – pakeltu tonu nurodė jis.

„Spirit Wings 1300, pasukite 20 laipsnių į DEŠINĘ. NEDELSIANT“, – dar nervingiau nurodė dispečeris.

Galiausiai orlaivio pilotai patvirtino maršruto pakeitimą.

„Spirit 1300, eismas yra 6 mylių arba 8 mylių atstumu nuo jūsų kairiojo sparno. 747. Esu tikras, kad galite pamatyti, kas tai yra“, – sakė dispečeris, turėdamas omenyje mėlyną „Air Force One“ orlaivį. „Aš jį stebėsiu, jis yra baltas ir mėlynas.“

„Būkite atidūs! Padėkite savo iPad!“ – perspėjo kontrolierius.

D. Trumpas skrido į Jungtinę Karalystę.

