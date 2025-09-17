NYT apžvalgininkas rėžė Trumpui dėl Ukrainos: „Pone prezidente, dabar tai jūsų karas“

„Man patinka Trumpo frazė: „Kas tai per Rusijos oro erdvės pažeidimas Lenkijoje naudojant dronus?“ Mūsų prezidentas skamba kaip paauglys blogeris, komentuojantis kokią nors kino žvaigždę, kuri padarė kažką gėdingo viešumoje, o ne kaip laisvo pasaulio lyderis. Jei Putinas turėtų humoro jausmą, jis parašytų „Truth Social“: „Donaldai, kas tai per karo ministerija?“, – rašo NYT ekspertas.
T. L. Friedmanas išanalizavo D. Trumpo reikalavimą, kad visos Europos šalys turi visiškai nutraukti Rusijos naftos pirkimą, o NATO valstybės turi įvesti 50–100 proc. muitus Kinijai, ir tik tada jis įves dideles ekonomines sankcijas Rusijai. Pasak apžvalgininko, rimtas prezidentas tokių reikalavimų neskelbtų socialiniuose tinkluose, o dirbtų su savo komanda telefonu.
„Aš visada vengiau labiau konspiracinių Trumpo elgesio paaiškinimų. Nemanau, kad JAV prezidentas yra kokio nors Putino agentas (nors jis tikrai žino, kaip vaidinti tokį vaidmenį televizijoje). Manau, kad Trumpas tiesiog skiriasi nuo visų JAV prezidentų po Antrojo pasaulinio karo – ir ne gerąja prasme“, – pridūrė teigė T. L. Friedmanas.
Pasak apžvalgininko, pirmiausia D. Trumpas nesidalija pagrindiniu įsitikinimu, kad NATO yra didžiausia koalicija istorijoje, kuri plečia ir gina laisvų žmonių, laisvų rinkų ir teisinės valstybės zonas.
„Kitas paaiškinimas yra tas, kad šioje administracijoje nėra realaus politikos formavimo proceso. Nėra jokių požymių, kad bet kokie Trumpo politiniai pareiškimai, paskelbti socialiniuose tinkluose, būtų iš anksto suderinti su Valstybės departamentu ar CŽV ekspertais, nėra jokių požymių, kad kas nors būtų suderinta su Senato ar Atstovų rūmų užsienio reikalų komitetais. Ar pastebėjote tuščią žvilgsnį valstybės sekretoriaus Marco Rubio veide, kai jis stovi šalia Trumpo? Atrodo, kad tai yra žmogaus, kuris bando paslėpti savo nuostabą, žvilgsnis“, – pabrėžė ekspertas.
T. L. Friedmanas paaiškino, kad jei šalys neglosto D. Trumpui nugaros ir turi prekybos perteklių su JAV, kaip, pavyzdžiui, Indija, jų demokratinė sistema gali neišgelbėti nuo JAV prezidento muitų.
„Bet jei jam pataikaujate, kaip tai daro Putinas, ir siūlote jam investavimo galimybes, kaip tai taip pat daro Putinas, tada Trumpas gali jums nenustatyti jokių naujų muitų, net jei, kaip ir Rusija, jūsų ekonomika turi prekybos perteklių su Amerika“, – pabrėžia apžvalgininkas.
„Pone prezidente, dabar tai jūsų karas“
Savaitgalį D. Trumpas vėl parašė „Truth Social“: „Tai ne TRUMPO karas. Tai Bideno ir Zelensko karas“.
Kaip teigia NYT apžvalgininkas, reikėtų atkreipti dėmesį, kad JAV lyderis nesako, kad tai V. Putino karas – žmogaus, kuris iš tikrųjų jį pradėjo.
„Atleiskite, pone Prezidente, dabar tai JŪSŲ karas. Nes tik Jūs turite galimybę suteikti Ukrainai karinius išteklius, kad Putinas suprastų, jog laikas nėra jo pusėje, kad jis bus priverstas sutikti su susitarimu. Deja, tai susitarimas, kuris leis Rusijos prezidentui išlaikyti dalį teritorijos rytinėje Ukrainoje, kurią jis užgrobė jėga, bet sąlyga yra ta, kad Putinas turi priimti Vakarų saugumo garantijas Ukrainai, skirtas užtikrinti, kad nė vienas Rusijos lyderis niekada nedrįstų vėl įsiveržti, taip pat Ukrainos narystę Europos Sąjungoje“, – kreipėsi į D. Trumpą T. L. Friedmanas.
