Trumpo reikalavimai Europai: WSJ atskleidė, ko siekia išvengti JAV prezidentas

Kai kurie Europos diplomatai kalbėdami su WSJ žurnalistais išreiškė įsitikinimą, kad D. Trumpo reikalavimas Europos šalims atsisakyti Rusijos energijos išteklių buvo pateiktas tyčia.
Jų nuomone, D. Trumpas iš anksto žinojo, kad ES šalys negalės arba nenorės įvykdyti jo reikalavimo. Kadangi D. Trumpas reikalauja, kad visos Europos Sąjungos šalys nustotų pirkti naftą iš Rusijos, reikalavimo neįvykdymas suteiks jam galimybę išvengti ekonominio spaudimo Rusijai stiprinimo.
Be to, Europos diplomatų teigimu, D. Trumpas privačiame pokalbyje paragino Europą duoti „žalią šviesą“ naudoti įšaldytus Rusijos turtus.
Trumpo reikalavimai ir situacija su nafta
Neseniai D. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos yra pasirengusios įvesti „rimtas“ sankcijas Rusijai, su sąlyga, kad NATO šalys nustos pirkti energijos išteklius iš Rusijos. JAV prezidentas kritikavo Europą už „nepakankamai griežtas sankcijas“ Rusijai ir tolesnį Rusijos naftos pirkimą.
Tačiau realybėje ES vargu ar galės atsisakyti rusiškos naftos ir dujų net iki 2027 m. Iki šiol blokas planavo visiškai atsisakyti iki 2028 m., bet buvo priverstas paspartinti procesą dėl D. Trumpo reikalavimų. Dar didesnis paspartinimas šiuo metu yra tiesiog neįmanomas.
