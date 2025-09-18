Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas sako, kad paskelbs kairiųjų judėjimą „Antifa“ „didele teroristine organizacija“

2025-09-18 06:45 / šaltinis: BNS
2025-09-18 06:45

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad „Antifa“ („antifašistai“) – tarptautinė aktyvistų ir protestuotojų koalicija, nepritarianti kraštutinių dešiniųjų ideologijai – bus paskelbta „didele teroristine organizacija“. 

Trumpas vyksta į JK su istoriniu antruoju valstybiniu vizitu. EPA-ELTA nuotr.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad „Antifa" („antifašistai") – tarptautinė aktyvistų ir protestuotojų koalicija, nepritarianti kraštutinių dešiniųjų ideologijai – bus paskelbta „didele teroristine organizacija". 

0

Tai padaryti jis grasino nuo pat savo pirmosios kadencijos. 

„Taip pat primygtinai rekomenduosiu, kad tie, kurie finansuoja „ANTIFA“, būtų kruopščiai ištirti laikantis aukščiausių teisinių standartų ir praktikos“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas, pavadindamas „Antifa“ „LIGOTA, PAVOJINGA, RADIKALIOS KAIRĖS KATASTROFA“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas pirmadienį pagrasino paskelbti tokį aktyvistų ir protestuotojų koalicijos statusą, Baltųjų rūmų administracijos vadovo pavaduotojui Stephenui Milleriui pažadėjus, kad jo administracija išardys „didžiulį vidaus teroro judėjimą“, kuris, anot jo, praėjusią savaitę lėmė dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko  nužudymą. 

Nuo pirmosios kadencijos D. Trumpas kaltino kairiųjų judėjimą „Antifa“ dėl įvairių jam nepatinkančių veiksmų – nuo ​​smurto prieš policiją iki JAV Kapitolijuje 2021 metų sausio 6-ąją vykusių riaušių. 

Nors federalinė teisėsauga imasi kovos su terorizmu priemonių, Jungtinės Valstijos neturi sąrašo, į kurį būtų įtrauktos „vidaus teroristinės organizacijos“.

