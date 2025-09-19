Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Skrydžio metu lėktuve mirė keleivis

2025-09-19 08:19
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 08:19

Antradienį „EasyJet“ lėktuve, skridusiame iš Prancūzijos Nanto į Ispanijos Lansarotę mirė keleivis, skelbia „Onet“.

„EasyJet“ lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

Antradienį „EasyJet“ lėktuve, skridusiame iš Prancūzijos Nanto į Ispanijos Lansarotę mirė keleivis, skelbia „Onet“.

1

Įgula reagavo greitai, tačiau nepaisant to, keleivio gyvybės išgelbėti nepavyko.

Lėktuve mirė keleivis

Mirusio keleivio tapatybė ir incidento detalės kol kas nėra viešai skelbiamos.

Mirties priežastis lieka nežinoma, o tiek oro linijų atstovai, tiek vietos valdžios institucijos nepateikia jokios papildomos informacijos apie incidentą. Žinoma tik tai, kad situacija įvyko skrydžio pabaigoje.

Grįžtamasis skrydis vėlavo apie aštuonias valandas.

„EasyJet“ atstovas oficialiame pareiškime nurodė, kad įgulos nariai yra tinkamai apmokyti reaguoti į medicinines situacijas ir skrydžio metu ėmėsi visų galimų priemonių, kad padėtų keleiviui.

Aviakompanijos atstovas pabrėžė, kad keleivių ir įgulos saugumas bei gerovė yra „EasyJet“ prioritetas. Anot jo, šiuo sunkiu metu aviakompanija teikia paramą mirusiojo šeimai ir artimiesiems.

