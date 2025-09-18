Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvos medžiotojų ir žvejų bendruomenėje – skaudi netektis

2025-09-18 09:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 09:20

Medžiotojų ir žvejų bendruomenėje – skaudi netektis. Mirė buvęs ilgametis Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos skyriaus medžioklės žinovas-žuvininkas Jonas Janušauskas.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Medžiotojų ir žvejų bendruomenėje – skaudi netektis. Mirė buvęs ilgametis Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos skyriaus medžioklės žinovas-žuvininkas Jonas Janušauskas.

0

Liūdna žinia socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijusi Utenos medžiotojų ir žvejų draugija pranešė, kur ir kada vyks atsisveikinimas.

Atsisveikinama su medžioklės žinovu, žuvininku Jonu Janušausku

J. Janušausko atminimas dar ilgai išliks jį pažinojusių atmintyje – bendražygiai skyrė jam jautrius žodžius, linkėdami dosnių amžinųjų medžioklės plotų.

„Utenos medžiotojų ir žvejų draugija, visų krašto medžiotojų vardu, reiškia nuoširdžią užuojautą dėl buvusio ilgamečio Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos skyriaus medžioklės žinovo-žuvininko, Jono Janušausko mirties.

Tegul šviesus Jono atminimas išlieka kiekvieno mūsų širdyse.

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius šios skaudžios netekties metu.

Atsisveikinti su Jonu bei išreikšti užuojautą bus galima 2025 m. rugsėjo 18 d. (ketvirtadienį) Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčios, parapijos šarvojimo salėje nuo 13.00 iki 19.00 valandos, penktadienį - nuo 9.00 iki 12 valandos.

Šv. Mišios už Joną bus aukojamos ketvirtadienį 18.00 val. Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje.

Laidotuvės vyks penktadienį - Rašės kapinėse. Urna išnešama 12.00 valandą.

Tegul Amžinieji medžioklės plotai būna dosnūs...“ – dalijosi Utenos medžiotojų ir žvejų draugija.

