  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė iškilus Lietuvos profesorius

2025-09-17 15:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-17 15:10

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto ir Lietuvos mokslo bendruomenėje – skaudi netektis. Eidamas 86-uosius metus mirė fakulteto profesorius, ilgametis Bendrosios fizikos ir Spektroskopijos katedros vedėjas, profesorius emeritas habil. dr. Liudvikas Kimtys.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto ir Lietuvos mokslo bendruomenėje – skaudi netektis. Eidamas 86-uosius metus mirė fakulteto profesorius, ilgametis Bendrosios fizikos ir Spektroskopijos katedros vedėjas, profesorius emeritas habil. dr. Liudvikas Kimtys.

1

Liūdna žinia socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo VU Fizikos fakultetas, pranešęs ir atsisveikinimo su L. Kimčiu detales.

Atsisveikinama su iškiliu profesoriumi emeritu

Velionis mokslininkas bus prisimenamas dar ilgai – jis paliko pėdsaką ne tik universitete, bet ir daugybės žmonių gyvenimuose.

„Netekome brangaus kolegos, iškilaus mokslininko, kurio darbai ir idėjos paliko ryškų pėdsaką ne tik Vilniaus universiteto istorijoje, bet ir daugelio žmonių gyvenimuose.

Eidamas aštuoniasdešimt šeštuosius metus, mirė Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto profesorius, ilgametis Bendrosios fizikos ir Spektroskopijos katedros vedėjas, Fizikos muziejaus kūrėjas, profesorius emeritas habil. dr. Liudvikas Kimtys.

„Profesorius buvo talentingas mokslininkas, visada pasiruošęs dalintis savo žiniomis, įžvalgomis ir žmogišku nuoširdumu. Charizmatišką kolegą mena ne viena fizikų ir chemikų karta, kuriai jis su didžiuliu atsidavimu dėstė savo žinias.

Jo indėlis į mokslo populiarinimą bei Fizikos muziejaus puoselėjimą paliko gilų ir neišdildomą pėdsaką mūsų bendruomenėje. Tai žmogus, kuris savo rankomis kūrė ne tik fizikos mokslą bet ir mokslo atmintį universitete“, – prisimena kolegos, profesoriaus sukurtos spektroskopijos mokyklos mokiniai.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą a. a. prof. habil. dr. Liudviko Kimčio artimiesiems, draugams ir kolegoms. Atsisveikinimas vyks Vilniuje, trečiadienį 15–20 val. ir ketvirtadienį 9–12 val., Šv. Jonų bažnyčioje“, – dalijosi VU Fizikos fakultetas.

 

