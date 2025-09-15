Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė lietuvius sujaudinusi vos 9-erių Auksė

2025-09-15 13:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Dar visai neseniai tūkstančius lietuvių sujaudino vos 9-erių Auksės istorija apie ją užpuolusią sunkią ligą – leukemiją. Iš paskutiniųjų kovojusi mergaitė kovą su liga pralaimėjo – vakar, rugsėjo 14 dieną, pranešta žinia apie mažosios Auksės mirtį.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Liūdna žinia pasidalijo šeimos draugė Ieva Grigaliūnienė, dalijusis informacija apie mergaitės ligą.

Užgeso mažosios Auksės gyvybė

Socialiniame tinkle „Facebook“ šeimos draugė Ieva pasidalijo skaudžia žinia apie Auksės netektį. Keliomis eilėmis ji išliejo savo liūdesį dėl mažos mergaitės mirties.

„Šį rytą dangus pasipuošė dar viena maža žvaigždele…

Išėjo mažytė siela, bet jos šviesa niekada neužges – ji dabar taps angeliuku, budinčiu ir saugančiu savo tėvelius iš aukštai.

Nors skausmas begalinis, tikėkime, kad ten, kur ji dabar yra, nėra ašarų ir skausmo – tik ramybė ir meilė.

Tebūna šis mažas angeliukas amžinas šeimos sergėtojas, šviesos spindulėlis, lydintis jų gyvenimo kelyje.

Tavo gyvenimas buvo tarsi trumpa, bet ryški žvaigždė, kuri suspindo ir užgeso per greitai. Tačiau jos šviesa dar ilgai šildys mūsų širdis. Tu visada liksi mūsų angeliukas, mūsų meilė, mūsų ilgesys.

Amžina ramybė ir meilė mažajai širdutei… Myliu, skrisk mano angele. Ačiū visiems, kas buvote kartu“, – įraše rašė Ieva.

