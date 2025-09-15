Kalendorius
Rugsėjo 15 d.
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Santaros klinikose rastas paciento kūnas

2025-09-15 08:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 08:47

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose mirė pacientas.

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose mirė pacientas.

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio rytą apie 7.37 val. Santariškių gatvėje esančioje ligoninėje rastas mirusio vyro (gim. 1963 m.) kūnas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Eltos žiniomis, galima mirties priežastis – savižudybė, nelaimė įvyko klinikų Tuberkuliozės ligų gydymo skyriuje.

