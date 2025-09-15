Santaros klinikose rastas paciento kūnas

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio rytą apie 7.37 val. Santariškių gatvėje esančioje ligoninėje rastas mirusio vyro (gim. 1963 m.) kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Eltos žiniomis, galima mirties priežastis – savižudybė, nelaimė įvyko klinikų Tuberkuliozės ligų gydymo skyriuje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA