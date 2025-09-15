Mirė mylimas Lietuvos kunigas

Dvasininkas Rokiškyje tarnavo nuo 2011-ųjų.
Kunigo netektis palietė bendruomenę
„Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia...“ – skelbiama Panevėžio vyskupijos pranešime „Facebook“.
Kunigas Ernestas socialiniame tinkle „Facebook“ irgi pasidalijo jautria žinute:
„Šįrytą, Marijos Sopulingosios dieną, į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Rokiškio mylimas kunigas Vincentas... Žmonės jį vadindavo tiesiog Vincukas. Dieve, priimk Jį į savąjį Gailestingumą!“
Rokiškio tikintieji prisimena jį kaip nuoširdų ir artimą bendruomenei dvasininką. Žmonės jį šiltai vadino „Vincuku“.
Gyvenimo kelias
Pasaulio Anykštenų bendrijoje rašoma, kad Vincentas Stankevičius gimė 1946 m. sausio 22 d. Panevėžyje. Jaunystėje dirbo sunkvežimio vairuotoju Kazachstane bei autobuso vairuotoju Panevėžio autobusų parke.
1972–1977 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, o 1977 m. gegužės 22 d. buvo įšventintas kunigu.
Tarnystės pradžioje dirbo vikaru Sidabrave, vėliau (1977–1986 m.) Biržuose.
1986–1993 m. jis buvo Pumpėnų parapijos administratorius, o nuo 1993 m. net 14 metų klebonavo Debeikiuose, kur rūpinosi bažnyčios remontu bei atnaujinimu.
2007–2011 m. tarnavo Krekenavoje ir Vadaktėliuose, o 2011 m. rugsėjį buvo perkeltas į Rokiškį, kur dirbo iki pat gyvenimo pabaigos.
Kun. Vincentas Stankevičius mirė 2025 m. rugsėjo 15 d. Rokiškyje.
