  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Skaudi žinia: mirė gerbiamas Lietuvos treneris

2025-09-15 11:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 11:28

Sekmadienį vakare Lietuvos imtynių federacija pranešė liūdną žinią – mirė gerbiamas laisvųjų imtynių treneris Šarūnas Miliauskas.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Sekmadienį vakare Lietuvos imtynių federacija pranešė liūdną žinią – mirė gerbiamas laisvųjų imtynių treneris Šarūnas Miliauskas.

1

Bendruomenė pranešė, kada galima atvykti ištarti paskutinio „sudie“ treneriui.

Pasidalijo skaudžia žinia

Savo „Facebook“ puslapyje „Lietuvos imtynės“ jie pranešė liūdną žinią ir pasidalijo, kada galima atvykti į atsisveikinimą su velioniu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Netekome laisvųjų imtynių trenerio Šarūno Miliausko

1961-10-13 – 2025-09-14

Norintys pagerbti ir atsisveikinti gali atvykti 2025-09-16 (antradienį) nuo 9:00 iki 15:00 val.

Į kapines urna išnešama 15:00 val.

Velionis pašarvotas laidojimo namų ,,Skausmo užuovėja” 4 salėje (Rūtų g. 65 Alytus)

Lietuvos imtynių federacija užjaučią šeimą ir artimuosius“, – buvo rašoma įraše.

Visą įrašą galima pamatyti čia.

