Skaudi žinia: mirė gerbiamas Lietuvos treneris

Bendruomenė pranešė, kada galima atvykti ištarti paskutinio „sudie“ treneriui.
Pasidalijo skaudžia žinia
Savo „Facebook“ puslapyje „Lietuvos imtynės“ jie pranešė liūdną žinią ir pasidalijo, kada galima atvykti į atsisveikinimą su velioniu.
„Netekome laisvųjų imtynių trenerio Šarūno Miliausko
1961-10-13 – 2025-09-14
Norintys pagerbti ir atsisveikinti gali atvykti 2025-09-16 (antradienį) nuo 9:00 iki 15:00 val.
Į kapines urna išnešama 15:00 val.
Velionis pašarvotas laidojimo namų ,,Skausmo užuovėja” 4 salėje (Rūtų g. 65 Alytus)
Lietuvos imtynių federacija užjaučią šeimą ir artimuosius“, – buvo rašoma įraše.
Visą įrašą galima pamatyti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!