Roko legendos gyvybę nusinešė vėžys: laiku pastebėkite šiuos ženklus

Jo gyvenimą paženklino ne tik šlovė didžiosiose scenose, bet ir ilgus metus trukusi kova su dauginės mielomos diagnoze – kraujo vėžio forma, nustatyta dar 2015-aisiais, rašo BBC.
R. Daviesas, kartu su Rogeriu Hodgsonu, sukūrė daugelį „Supertramp“ hitų, o jo išskirtinis vokalas ir grojimas „Wurlitzer“ elektriniu pianinu tapo neatsiejama grupės skambesio dalimi. Milijonai gerbėjų visame pasaulyje jį prisimins kaip atlikėją, kurio kūryba suformavo ištisą roko kartą.
Legendos pradžia
R. Daviesas gimė 1944 m. Svindone, Viltšyre. Jaunystėje grojo keliose grupėse, tarp jų ir „The Joint“, tačiau jos nesulaukė didelio pasisekimo. Lemtingu tapo susitikimas su olandų milijonieriumi Stanley Augustu Miesegaesu, kuris pasiūlė finansinę paramą, jei Daviesas suburs naują kolektyvą.
1969 m. žurnale „Melody Maker“ muzikantas paskelbė skelbimą apie naujų narių paiešką – taip gimė „Supertramp“. Pirmuosius kelerius metus grupę finansavo S. A. Miesegaesas, leidęs muzikantams laisvai kurti ir ieškoti savo skambesio.
Roko legendos šlovės viršūnė
Didysis proveržis atėjo su trečiuoju albumu „Crime of the Century“ (1974), kuris atnešė pirmuosius hitus ir tarptautinį pripažinimą. O 1979 m. pasirodęs „Breakfast in America“ pavertė „Supertramp“ pasauline sensacija – albumo kopijų buvo parduota daugiau nei 30 milijonų, o tokios dainos kaip „The Logical Song“, „Goodbye Stranger“ ir titulinis kūrinys tapo nemirtinga klasika.
Albumas buvo nominuotas dviem „Grammy“ apdovanojimams, tarp jų – metų albumo kategorijoje.
Nors kūrybinė partnerystė su R. Hodgsonu atnešė „Supertramp“ didžiausią sėkmę, jų santykiai ilgainiui pašlijo. 1983 m. R. Hodgsonas paliko grupę, o Daviesas tęsė veiklą su kitais nariais.
Grupė dar ilgai koncertavo ir leido albumus, tačiau 2015 m. suplanuotas sugrįžimo turas buvo atšauktas, kai R. Daviesas sužinojo apie kraujo vėžio diagnozę.
„Supertramp“ istorijoje netrūko ir teisiniu ginčų dėl autorinių teisių. 1977 m. R. Daviesas ir R. Hodgsonas sutiko sumažinti savo dalį nuo 50 proc., kad pajamų gautų kiti grupės nariai bei vadybininkas. Šis susitarimas galiojo iki 2018 m., tačiau vėliau kilo konfliktai, kurie baigėsi tik 2023 m. taikos sutartimi.
Praėjusį mėnesį JAV apeliacinis teismas nusprendė, kad R. Hodgsonas privalo dalytis pajamomis su buvusiais kolegomis.
Šilti grupės narių prisiminimai apie roko legendą
Atsisveikindami su bendražygiu, grupės nariai prisiminė R. Daviesą kaip ypatingai šiltą žmogų:
„Kaip bendraautorius, kartu su partneriu Rogeriu, jis buvo „Supertramp“ žymiausių dainų vokalistas ir pianistas, palikęs neišdildomą pėdsaką roko muzikos istorijoje. Jo gylio kupinas vokalas ir nepakartojamas „Wurlitzer“ fortepijono skambėjimas tapo grupės širdimi.
Už scenos ribų Rickas buvo žinomas dėl savo šilumos, atsparumo ir atsidavimo savo žmonai Sue, su kuria jis praleido daugiau nei penkis dešimtmečius.“
Nors sunkios ligos neleido R. Daviesui toliau koncertuoti su „Supertramp“, jis džiaugėsi muzikuodamas su gimtinės draugais grupėje „Ricky and the Rockets“.
„Ricko muzika ir palikimas tebėra įkvėpimas daugeliui ir liudija, kad puikios dainos niekada nemiršta, jos gyvuoja toliau“, – teigiama grupės pranešime.
Pagrindiniai kraujo vėžio simptomai
Kraujo vėžys prasideda kraujyje ir paveikia tai, kaip gaminasi ir veikia kraujo ląstelės. Turbūt žinosite, kad kraujo ląstelės kovoja su infekcijomis organizme, todėl kraujo vėžys gali paveikti imuninę sistemą.
Kraujo vėžio simptomai kiekvienam žmogui gali būti skirtingi ir taip pat priklauso nuo konkrečios vėžio formos (pvz., leukemija, limfoma, mieloma, MDS, MPN ar kt.). Visą informaciją apie kiekvieną iš šių ligų, o taip pat ir apie kitas vėžio rūšis, išstudijuoti ir įsiminti būtų sunku, bet svarbu žinoti keletą esminių kraujo vėžio simptomų.
Pagrindiniai bendrieji kraujo vėžio simptomai yra:
- Nepaaiškinamas svorio kritimas;
- Nepaaiškinamas kraujosruvų ir žaizdų atsiradimas;
- Guzai ir tinimai;
- Dusulys;
- Gausus prakaitavimas naktį;
- Nepraeinančios, atsinaujinančios, sunkios infekcijos;
- Nepaaiškinamas karščiavimas;
- Nepaaiškinamas odos bėrimas ar niežėjimas;
- Kaulų, sąnarių ar pilvo skausmai;
- Nuovargis, kuris nepraeina pailsėjus ar išsimiegojus (išsekimas).
Kraujo vėžys taip su kelia uždegiminius procesus kraujagyslėse ir aplink jas, o tai savo ruožtu gali sąlygoti bėrimą. Bėrimai dažniausiai būna smulkių spuogelių ar didesnių dėmelių (purpurų) sankaupos.
Ant šviesesnės odos jos paprastai atrodo raudonos ar violetinės ir neišblanksta odą paspaudus. Ant tamsios odos jos gali atrodyti violetinės spalvos ar tiesiog tamsesnės už aplink esančią odą.
Pastebėjus šiuos simptomus, raginama apsilankyti pas gydytoją – tai nebūtinai išduoda kraujo vėžį, tačiau taip pat gali padėti kuo anksčiau aptikti ligą.
