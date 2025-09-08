Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė suaugusiųjų filmų žvaigždė Natalija: iš sesers – prašymas

2025-09-08 19:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 19:20

Atostogų metu mirė suaugusiųjų filmų žvaigždė Natalija Rae. Šią žinią pranešė jos sesuo.

Natalija Rae (nuotr. soc. tinklų ir 123rf.com)
4

Atostogų metu mirė suaugusiųjų filmų žvaigždė Natalija Rae. Šią žinią pranešė jos sesuo.

Natalia, garsėjo savo „laisvu“ gyvenimo būdu ir didžiule gerbėjų auditorija internete, skelbė dailystar.co.uk.

Natalija Rae
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Natalija Rae

Netektis

Jos sesuo per socialinį tinklą „X“ paskelbė liūdną žinią: „Atostogų metu, gyvendama geriausią savo gyvenimą, kaip visada, mano sesutė, mano šviesa, mirė. Žinau, kad ji buvo toks pat šviesos šaltinis ir jūsų gyvenimuose, kaip ir mano.“

Ji taip pat pridūrė: „Esu labai laiminga, kad ji galėjo pasidalinti tuo nuostabiu, jaudinančiu savo gyvenimo aspektu su jumis visais, nes ji iš tiesų buvo vienas geriausių žmonių šioje planetoje. Tikiuosi, kad jūs visi jaučiatės tokie pat laimingi kaip aš, kad pažinojote ją, mylėjote ją ir buvote dalis jos gyvenimo.“

Velionės šeima tinklapyje „GoFundMe“ paprašė žmonių paaukoti bet kokią pinigų sumą, kad kūną būtų galima pargabenti namo.

„Bet kokia parama bus labai vertinama. Ačiū, kad mylėjote mano seserį. Ji man reiškė labai daug.“

Tiksli Natalijos mirties priežastis kol kas neatskleista, tačiau šeima deda visas pastangas, kad galėtų ją parvežti namo.

Gerbėjai išreiškė savo užuojautą ir prisiminimus internete – vienas „X“ vartotojas rašė: „Labai gaila. Ji buvo mylima visų mūsų.“

Kitas pridūrė: „Labai užjaučiu dėl jūsų netekties. Ji tikrai buvo nuostabus žmogus, ir džiaugiuosi, kad turėjau galimybę ją pažinti.“

Jonas
Jonas
2025-09-08 19:30
Mes del kiekvienos prostitutes turim verkt dabar?
Atsakyti
TV3 beraščiai nepataisomi...
TV3 beraščiai nepataisomi...
2025-09-08 19:33
"žvaigždė Natalija. Natalia, garsėjo savo „laisvu“ gyvenimo būdu"
Atsakyti
