Mirė suaugusiųjų filmų žvaigždė Natalija: iš sesers – prašymas

Natalia, garsėjo savo „laisvu“ gyvenimo būdu ir didžiule gerbėjų auditorija internete, skelbė dailystar.co.uk.
Netektis
Jos sesuo per socialinį tinklą „X“ paskelbė liūdną žinią: „Atostogų metu, gyvendama geriausią savo gyvenimą, kaip visada, mano sesutė, mano šviesa, mirė. Žinau, kad ji buvo toks pat šviesos šaltinis ir jūsų gyvenimuose, kaip ir mano.“
Ji taip pat pridūrė: „Esu labai laiminga, kad ji galėjo pasidalinti tuo nuostabiu, jaudinančiu savo gyvenimo aspektu su jumis visais, nes ji iš tiesų buvo vienas geriausių žmonių šioje planetoje. Tikiuosi, kad jūs visi jaučiatės tokie pat laimingi kaip aš, kad pažinojote ją, mylėjote ją ir buvote dalis jos gyvenimo.“
Velionės šeima tinklapyje „GoFundMe“ paprašė žmonių paaukoti bet kokią pinigų sumą, kad kūną būtų galima pargabenti namo.
„Bet kokia parama bus labai vertinama. Ačiū, kad mylėjote mano seserį. Ji man reiškė labai daug.“
Tiksli Natalijos mirties priežastis kol kas neatskleista, tačiau šeima deda visas pastangas, kad galėtų ją parvežti namo.
Gerbėjai išreiškė savo užuojautą ir prisiminimus internete – vienas „X“ vartotojas rašė: „Labai gaila. Ji buvo mylima visų mūsų.“
Kitas pridūrė: „Labai užjaučiu dėl jūsų netekties. Ji tikrai buvo nuostabus žmogus, ir džiaugiuosi, kad turėjau galimybę ją pažinti.“
