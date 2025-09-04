Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mirė rašytojas Alfonsas Jonas Navickas

2025-09-04 15:09 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 15:09

Eidamas 90-uosius metus, trečiadienį mirė poetas, vertėjas ir publicistas Alfonsas Jonas Navickas, pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Eidamas 90-uosius metus, trečiadienį mirė poetas, vertėjas ir publicistas Alfonsas Jonas Navickas, pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga.

REKLAMA
0

A. J. Navickas gimė Akmenės rajone Šemetaičių kaime. Mokėsi Žilių (Kuršėnų rajonas) pradinėje, vėliau – septynmetėje mokykloje.

Kūrybą pradėjo publikuoti nuo 1959 metų. 1968–1969 m. buvo Klaipėdos jaunųjų literatų būrelio pirmininkas. 1971 m. priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekciją, 1981–1982 m. buvo šios sekcijos valdybos pirmininkas, 1989–1998 m. Žemaitijos rašytojų bendrijos pirmininko pavaduotojas. Į Lietuvos rašytojų sąjungos narius priimtas 1998 metais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Poetas išleido dešimt poezijos knygų. Pirmosios knygos – „Vieversio namai“ suaugusiesiems ir „Skruzdės metai“ vaikams – pasirodė 1990 metais. 

REKLAMA
REKLAMA

A. J. Navicko eilėraščių versta ir publikuota rusų, latvių, lenkų, vokiečių kalbomis užsienio periodikoje ir įvairiuose almanachuose, antologijose. Jo eilėraščių pagrindu sukurta daugiau nei 30 dainų. Kartu Alfonsu Žiliu ir Sigimantu Žiemeliu 2022 m. parengė ir išleido dainų rinkinį „Dainų Tėvynei reikės“.

Jis ir pats vertė iš kitų kalbų, domėjosi kinų, totorių, indų poezija. Už šiuos darbus 2017 metais jam suteiktas Europos totorių aljanso (ATA) medalis. 2016 metais A. J. Navickas apdovanotas Ievos Simonaitytės literatūrine premija už raiškią poetinę kalbą ir viso gyvenimo nuopelnus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Papasakojo, kas nutinka užsienyje mirusiems lietuviams (nuotr. 123rf.com, Shutterstock)
Atskleidė, kas nutinka užsienyje mirusiems lietuviams: daugelis to nežino (5)
Žvakė (nuotr. Unsplash.com)
Mirė nusipelnęs Lietuvos karininkas (9)
Žvakė (nuotr. Fotodiena.lt)
Mirė žinoma Lietuvos žurnalistė (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų