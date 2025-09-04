Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Gedintis našlys tiesą apie žmoną sužinojo tik po jos mirties: sunku patikėti, ką ji slėpė

2025-09-04 14:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 14:20

2020 metais mirė 46-erių rašytojo Blake Butlerio partnerė Molly Brodak. Visai netrukus po jos mirties rašytojui teko išgyventi dar vieną likimo smūgį, kuris sustiprino širdgėlą – tik po jos mirties paaiškėjo daug metų slėpta paslaptis.

Moteris rinko pinigus savo motinos laidotuvėms: to, kas įvyko vėliau, nesitikėjo niekas (nuotr. 123rf.com ir Fotolia)

0

Kai B.  Butlerio žmona, 39 metų M. Brodak, mirė, jis sužinojo tai, kas sudaužė širdį – kad buvo apgaudinėjamas. Nors praėjo jau ne vieneri metai, ši istorija vis dar virpina ne vieną širdį ir primena – kartais nė nenutuokiame, kas vyksta visai šalia mūsų.

Meilės istorija prasidėjo socialiniuose tinkluose

Blake‘as su universiteto dėstytoja bei rašytoja Molly susipažino per socialinį tinklą „Facebook“. Savo knygoje „Molly“ jis papasakojo apie santykius su ja.

Pasak Blake‘o, jų santykiai visada buvo „laukiniai“. Pirmą kartą, kai jie susitiko, Molly buvo kalėjime. Paaiškėjo, kad ji pasiskolino kambario draugo automobilį, kad nuvažiuotų pas jį, nežinodama, kad registracijos numeriai nebegalioja ir automobilis buvo konfiskuotas, rašo mirror.co.uk.

Knygoje Blake‘as rašo, kad ji paskambino iš policijos automobilio ir papasakojo, kas nutiko. Tačiau ji nebuvo nusiminusi, tik pasijuokė iš situacijos, sakydama, kad jis niekada nepatikės, kokioje keblioje padėtyje ji atsidūrė, ir kad ji gali pavėluoti į pasimatymą.

Vėliau tą patį vakarą jiedu nuvyko į barą, kur Molly paaiškino, kad anksčiau jai buvo aptikas smegenų auglys, ir parodė jam magnetinio rezonanso tomografiją.

Blake‘as apibūdino ją kaip žmogų, visur su savimi atsinešantį chaosą ir pridūrė, kad jį visada traukė laukinės moterys.

Našlys tiesą sužinojo tik po žmonos mirties

Po tragiškos Molly mirties Blake‘as aptiko ištisą jos melo ir apgaulės tinklą. Jos telefone jis rado provokuojančių nuotraukų ir vaizdo įrašų, atskleidžiančių jos romanus su keliais vyrais, įskaitant su vienu iš jos studentų netrukus po vestuvių.

Nepaisant patirto sukrėtimo, Blake‘as prisipažino, kad sužinojus tiesą jam šiek tiek palengvėjo.

„Tai ne aš ją nuvyliau. Ji pati susikūrė šį melo pasaulį“, – sakė Blake‘as.

Praėjus mėnesiui po Molly mirties, Blake‘as pradėjo rašyti knygą apie savo išgyvenimus. 2022 m. Blake‘as vėl vedė ir jiedu su žmona gyvena Baltimorėje.

