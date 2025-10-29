Teisingumo ministrės patarėju paskirtas Grzegorzas Saksonas

Kaip teigiama pranešime, naujasis ministrės patarėjas kuruos advokatūros, notariato veiklos, ryšių su Seimu klausimus.
G. Saksonas yra įgijęs teisinį išsilavinimą, turi teisinio darbo patirties dirbdamas advokatu bei teisininku Vilniaus rajono savivaldybės administracijose.
Naujasis ministrės patarėjas yra dirbęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, šiuo metu yra Vilniaus savivaldybės tarybos narys.
