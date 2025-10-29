Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teisingumo ministrės patarėju paskirtas Grzegorzas Saksonas

2025-10-29 16:51 / šaltinis: BNS
2025-10-29 16:51

Prie teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės politinės komandos prisijungė patarėjas Grzegorzas Saksonas, trečiadienį pranešė Teisingumo ministerija.

Grzegorzas Saksonas BNS Foto

Prie teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės politinės komandos prisijungė patarėjas Grzegorzas Saksonas, trečiadienį pranešė Teisingumo ministerija.

1

Kaip teigiama pranešime, naujasis ministrės patarėjas kuruos advokatūros, notariato veiklos, ryšių su Seimu klausimus. 

G. Saksonas yra įgijęs teisinį išsilavinimą, turi teisinio darbo patirties dirbdamas advokatu bei teisininku Vilniaus rajono savivaldybės administracijose.

Naujasis ministrės patarėjas yra dirbęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, šiuo metu yra Vilniaus savivaldybės tarybos narys.

