  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kavinėje Vilniuje mirė darbuotoja: staiga susmukusios moters medikai nebeatgaivino

Kitoje kavinėje darbuotoją nupurtė elektra
2025-09-04 09:43
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 09:43

Vilniuje per mažiau kaip 12 valandų skirtumą užfiksuotos dvi nelaimės Žvėryno mikrorajone esančiose kavinėse. Viena iš jų baigėsi darbuotojos mirtimi.

Greitoji, žvakutė (nuotr. Bronius Jablonskas,123fr.com)



0

Vėlyvą rugsėjo 2-sios naktį, apie 23.27 val., sulaukta pranešimo, kad  kavinėje darbo metu mirė 57 metų darbuotoja.

Vietoje dirbo greitosios medicinos pagalbos brigada. Jie bandė gaivinti sąmonę praradusią moterį, bet išgelbėti jos gyvybės nepavyko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirminiais duomenimis, moteris darbo vietoje susmuko ir nukrito ant grindų. Nelaimė nutiko Vytauto gatvėje veikiančioje kavinėje.

Nutrenkė elektra

Jau kitos dienos rytą, medikai skubėjo į taip pat Žvėryne, tik Pušų gatvėje, veikiančią kavinę.

Čia prisilietusi prie pramoninio šaldytuvo elektros srovės buvo nukrėsta 1972 m. gimimo darbuotoja.

Tiesa, smūgis nebuvo mirtinas. Apžiūrai medikai moterį išvežė į ligoninę. Vėliau ji pervežta į klinikas.

Surinkta medžiaga dėl darbo saugos pažeidimo. Ikiteisminis tyrimas kol kas nėra pradėtas.

