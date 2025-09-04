Kavinėje Vilniuje mirė darbuotoja: staiga susmukusios moters medikai nebeatgaivino

Vėlyvą rugsėjo 2-sios naktį, apie 23.27 val., sulaukta pranešimo, kad kavinėje darbo metu mirė 57 metų darbuotoja.
Vietoje dirbo greitosios medicinos pagalbos brigada. Jie bandė gaivinti sąmonę praradusią moterį, bet išgelbėti jos gyvybės nepavyko.
Pirminiais duomenimis, moteris darbo vietoje susmuko ir nukrito ant grindų. Nelaimė nutiko Vytauto gatvėje veikiančioje kavinėje.
Nutrenkė elektra
Jau kitos dienos rytą, medikai skubėjo į taip pat Žvėryne, tik Pušų gatvėje, veikiančią kavinę.
Čia prisilietusi prie pramoninio šaldytuvo elektros srovės buvo nukrėsta 1972 m. gimimo darbuotoja.
Tiesa, smūgis nebuvo mirtinas. Apžiūrai medikai moterį išvežė į ligoninę. Vėliau ji pervežta į klinikas.
Surinkta medžiaga dėl darbo saugos pažeidimo. Ikiteisminis tyrimas kol kas nėra pradėtas.
