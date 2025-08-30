Per parą Lietuvoje rasti 3 žmonių kūnai

Šeštadienio rytą, apie 6.48 val. namuose Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaime rastas moters, gimusios 1982 metais, kūnas be išorinių smurto požymių.
Penktadienį, apie 12 val. 30 min. Kaune, Savanorių pr., bute aptikta mirusi moteris, gimusi 1984 metais.
Tą pačią dieną, apie 13 val. 50 min. Vilniuje, Čiobiškio g., prie daugiabučio namo įėjimo į laiptinės rūsio patalpas, rastas vyro, gimusio 1953 metais, lavonas.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!