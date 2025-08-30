Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Per parą Lietuvoje rasti 3 žmonių kūnai

2025-08-30 19:01 / šaltinis: BNS
2025-08-30 19:01

Lietuvoje rasti trijų žmonių lavonai, šeštadienį pranešė policija.

Policija BNS Foto

Lietuvoje rasti trijų žmonių lavonai, šeštadienį pranešė policija.

REKLAMA
0

Šeštadienio rytą, apie 6.48 val. namuose Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaime rastas moters, gimusios 1982 metais, kūnas be išorinių smurto požymių.  

Penktadienį, apie 12 val. 30 min. Kaune, Savanorių pr., bute aptikta mirusi moteris, gimusi 1984 metais.

Tą pačią dieną, apie 13 val. 50 min. Vilniuje, Čiobiškio g., prie daugiabučio namo įėjimo į laiptinės rūsio patalpas, rastas vyro, gimusio 1953 metais, lavonas.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Viktorija Baltramiejūnienė, nužudymas Žvėryno rajone (Nuotr. Bronius Jablonskis)
Perskaičiusi apie 15-mečio žiaurų nužudymą garsi Lietuvos trenerė kreipiasi į visus: siunčia žinią (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų