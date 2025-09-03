Vyrui plyšta iš skausmo širdis: po vestuvių metinių negyva rasta jo žmona

30-metė profesionali jojikė Abigail Garside rugpjūčio 17 d. praleido dieną su savo vyru Samueliu Rudding Park kurorte Harrogate, Šiaurės Jorkšyre, skelbė metro.co.uk.
Paminėjo vestuvių metines
30-metė socialiniuose tinkluose paskelbė nuotraukas, kuriose pora laiką leidžia sūkurinėje vonioje.
Prie nuotraukos ji rašė: „Nuostabi diena Harrogate, švenčiame pirmąsias vestuvių metines su savo mylimuoju.“
Tačiau kitą rytą jos kūnas buvo rastas Jorkšyro miestelio Montpellier Hill soduose.
Į skaudžią netektį socialiniame tinkle sureagavo ne tik bičiuliai, bet ir mylimasis.
Samuelis rašė: „Mano viskas, mano geriausia draugė ir mano graži mylima žmona. Aš tave mylėsiu amžinai, ir tu niekada neišnyksi iš mano širdies.“
Socialiniuose tinkluose plūdo draugų atsiliepimai, Emma Butterworth rašė: „Man labai skauda širdį... Abbie buvo talentingiausia, linksmiausia ir gražiausia mergina iš vidaus ir iš išorės.“
Jessica Goodier po Samuelio įrašu parašė: „Vis dar esu visiškai priblokšta, Abigail buvo ir visada bus šviesia žvaigžde, siunčiu jums visą pasaulio meilę. Labai gaila dėl jūsų netekties.“
Policijos komentaras
Šiaurės Jorkšyro policija pareiškė: „Siekiant atlikti aplinkybių tyrimą, buvo įrengti patikrinimo punktai. Šiuo metu nemanome, kad jos mirtis yra susijusi su kokiomis nors įtartinomis aplinkybėmis, todėl dabar bus parengta ataskaita koroneriui. Šiuo metu mūsų mintys yra su moters šeima.“
