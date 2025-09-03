Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Vyrui plyšta iš skausmo širdis: po vestuvių metinių negyva rasta jo žmona

2025-09-03 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 19:40

Profesionali jojikė buvo rasta negyva praėjus kelioms valandoms po to, kai su vyru šventė pirmąsias vestuvių metines prabangiame SPA centre.

Abigail Garside ir žvakė (nuotr. soc. tinklų ir 123rf.com)

Profesionali jojikė buvo rasta negyva praėjus kelioms valandoms po to, kai su vyru šventė pirmąsias vestuvių metines prabangiame SPA centre.

REKLAMA
3

30-metė profesionali jojikė Abigail Garside rugpjūčio 17 d. praleido dieną su savo vyru Samueliu Rudding Park kurorte Harrogate, Šiaurės Jorkšyre, skelbė metro.co.uk.

Paminėjo vestuvių metines

30-metė socialiniuose tinkluose paskelbė nuotraukas, kuriose pora laiką leidžia sūkurinėje vonioje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie nuotraukos ji rašė: „Nuostabi diena Harrogate, švenčiame pirmąsias vestuvių metines su savo mylimuoju.“

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau kitą rytą jos kūnas buvo rastas Jorkšyro miestelio Montpellier Hill soduose.

Į skaudžią netektį socialiniame tinkle sureagavo ne tik bičiuliai, bet ir mylimasis.

Samuelis rašė: „Mano viskas, mano geriausia draugė ir mano graži mylima žmona. Aš tave mylėsiu amžinai, ir tu niekada neišnyksi iš mano širdies.“

REKLAMA

Socialiniuose tinkluose plūdo draugų atsiliepimai, Emma Butterworth rašė: „Man labai skauda širdį... Abbie buvo talentingiausia, linksmiausia ir gražiausia mergina iš vidaus ir iš išorės.“

Jessica Goodier po Samuelio įrašu parašė: „Vis dar esu visiškai priblokšta, Abigail buvo ir visada bus šviesia žvaigžde, siunčiu jums visą pasaulio meilę. Labai gaila dėl jūsų netekties.“

REKLAMA
REKLAMA

Policijos komentaras

Šiaurės Jorkšyro policija pareiškė: „Siekiant atlikti aplinkybių tyrimą, buvo įrengti patikrinimo punktai. Šiuo metu nemanome, kad jos mirtis yra susijusi su kokiomis nors įtartinomis aplinkybėmis, todėl dabar bus parengta ataskaita koroneriui. Šiuo metu mūsų mintys yra su moters šeima.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų