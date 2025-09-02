Žuvo vos 20-metė grožio karalienė: šeimos skausmui ribų nėra

Teigiama, kad moteris žuvo motociklo avarijoje viename iš pavojingiausių pasaulio kelių, skelbė mirror.co.uk.
Žuvo grožio karalienė
Moteris važiavo į darbą, kai netikėtai prarado motociklo kontrolę. Mirtina avarija įvyko rugpjūčio 26-osios popietę pavojingame San Marcos–Quetzaltenango kelyje, kuris garsėja itin didelių avarijų skaičiumi.
Praeinantys žmonės nedelsdami puolė jai padėti, o Alondra buvo kritinės būklės nugabenta į ligoninę.
Deja, kitą dieną ji mirė.
Alondra buvo išrinkta „Mis La Blanca 2024“.
Pareigūnai dar nepatvirtino tikslios jos mirties priežasties, tačiau liudininkai įtaria, kad grožio karalienė galėjo nuslysti nuo kelio dėl sudėtingų eismo sąlygų.
Savivaldybės valdžia savo pareiškime teigė: „Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos motinai, broliams ir seserims bei visai La Blancos bendruomenei. Tegul ilsisi ramybėje.“
Alondra 2024 metais buvo karūnuota grožio karaliene La Blancoje.
Skausmo prislėgti draugai ir gerbėjai dalijasi nuoširdžia užuojauta ir liūdesiu socialiniuose tinkluose.
Vienas Alondros bičiulis rašė: „Sunku patikėti, kad tavęs nebėra, tau tik 20 metų. Ačiū, Alondra, už šypsenas, kurias davei. Tegul tavo siela ilsisi ramybėje.“
Viena širdgėlos prislėgta gerbėja socialiniuose tinkluose parašė: „Tegul jos palikimas gyvuoja amžinai.“
Kita pridūrė: „Nuoširdi užuojauta šeimai.“
Tyrimas dėl tragiškos Alondros mirties vis dar tęsiamas.
