  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Žuvo vos 20-metė grožio karalienė: šeimos skausmui ribų nėra

2025-09-02 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 14:25

Užsienio žiniasklaidą pasiekė liūdna žinia – žuvo grožio karalienė Alondra Marianela Hernández Pérez. Jai buvo vos 20 metų.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Užsienio žiniasklaidą pasiekė liūdna žinia – žuvo grožio karalienė Alondra Marianela Hernández Pérez. Jai buvo vos 20 metų.

1

Teigiama, kad moteris žuvo motociklo avarijoje viename iš pavojingiausių pasaulio kelių, skelbė mirror.co.uk.

Žuvo grožio karalienė

Moteris važiavo į darbą, kai netikėtai prarado motociklo kontrolę. Mirtina avarija įvyko rugpjūčio 26-osios popietę pavojingame San Marcos–Quetzaltenango kelyje, kuris garsėja itin didelių avarijų skaičiumi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praeinantys žmonės nedelsdami puolė jai padėti, o Alondra buvo kritinės būklės nugabenta į ligoninę.

Deja, kitą dieną ji mirė.

Alondra buvo išrinkta „Mis La Blanca 2024“.

Pareigūnai dar nepatvirtino tikslios jos mirties priežasties, tačiau liudininkai įtaria, kad grožio karalienė galėjo nuslysti nuo kelio dėl sudėtingų eismo sąlygų.

Savivaldybės valdžia savo pareiškime teigė: „Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos motinai, broliams ir seserims bei visai La Blancos bendruomenei. Tegul ilsisi ramybėje.“

Alondra 2024 metais buvo karūnuota grožio karaliene La Blancoje.

Skausmo prislėgti draugai ir gerbėjai dalijasi nuoširdžia užuojauta ir liūdesiu socialiniuose tinkluose.

Vienas Alondros bičiulis rašė: „Sunku patikėti, kad tavęs nebėra, tau tik 20 metų. Ačiū, Alondra, už šypsenas, kurias davei. Tegul tavo siela ilsisi ramybėje.“

Viena širdgėlos prislėgta gerbėja socialiniuose tinkluose parašė: „Tegul jos palikimas gyvuoja amžinai.“

Kita pridūrė: „Nuoširdi užuojauta šeimai.“

Tyrimas dėl tragiškos Alondros mirties vis dar tęsiamas.

