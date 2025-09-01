Tragiškai mirusio Mindaugo Kiero žmona pranešė, kur ir kada vyks atsisveikinimas

M. Kiero žmona Jurgita socialiniuose tinkluose paviešino įrašą, kuriame pranešė, kur ir kada vyks atsisveikinimas su tragiškai mirusiu vyru.
Paaiškėjo atsisveikinimo detalės
„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis. Mes nesakome „atsisveikinkime“. Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje.
Atsisveikinimas: Laidojimo namai „Nutrūkusi styga“, 2 salė. Ąžuolyno g. 10 Rugsėjo 3 d. (trečiadienis), 17:00–21:00 Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienis), 10:30–13:30
Po atsisveikinimo kviečiame uždegti žvakę prie Mindaugo antrųjų namų – ledo arenos.
Šv. Mišios: Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienį), 9:00 Gailestingumo šventovė, Dominikonų g. 12
Išlydėjimas į amžinybę: 14:00 val.
Šeimos prašymas: vietoj gėlių atsineškite po vieną žvakę. Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuris jį pažinojo.
Prašome išgirsti šeimos prašymą vietoje gėlės atnešti žvakę.
Ilsėkis ramybėje, Mindaugai. Tu – visada mūsų širdyse. Mūsų legenda“, – rašė velionio žmona.
