TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Tragiškai mirus 45-erių Lietuvos ledo ritulio legendai – jautrus prašymas

2025-09-01 13:54
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-01 13:54

Šeštadienį Lietuvą supurtė skaudi žinia – mirė tikra ledo ritulio siela, bendruomenės lyderis bei „Hockey Punks“ klubo vyriausiasis treneris 45-erių Mindaugas Kieras. Šiuo metu šeimos draugai dalijasi prašymu prisidėti prie pagalbos šeimai.

Mindaugas Kieras (nuotr. BNS ir 123rf.com)

Šeštadienį Lietuvą supurtė skaudi žinia – mirė tikra ledo ritulio siela, bendruomenės lyderis bei „Hockey Punks“ klubo vyriausiasis treneris 45-erių Mindaugas Kieras. Šiuo metu šeimos draugai dalijasi prašymu prisidėti prie pagalbos šeimai.

Po liūdnų savaitgalio žinių šeimos draugė ir laidų vedėja Simona Albavičiūtė-Bandita pasidalijo jautriu pagalbos prašymu su visais.

Pasidalijo prašymu su visais

Socialiniame tinkle „Instagram“ S. Albavičiūtė-Bandita pasidalijo įrašu, kuriame pranešė, kad netgi tokios skaudžios tragedijos, vyro žūties supurtyta Jurga Kierė vis tiek paruošė savo vaikus rusgėjo 1-ajai. 

Įraše ji taip pat prabilo apie galimybę prisidėti prie pagalbos šeimai, taip paremiant našle likusią Jurgitą Kierę ir du Mindaugo vaikus – pirmoką Jurgį bei Marcelę. Šiuo įrašu laidų vedėja leido pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Rugsėjo pirma.

Visą savaitgalį viduje sukosi pačios stipriausios emocijos, o šiandien ryte vėl suspaudė širdį pamačius savo draugę Jurgą su vaikais ir kardeliu rankoje.

Pamačiau tą vaizdą ir galvoju – čia yra moters stiprybės pavyzdys, kuri po tokių išgyvenimų ir vyro Mindaugo žūties, vis tiek susikaupė, papuošė vaikus ir atliko savo mamos pareigą. Nes mažyliui Jurgiui – tai pirmoji rugsėjo 1 ir pirma diena mokykloje. Visi žinome, kaip tai jautru.

Šie metai kitokie ir dėl to, kad vos prieš kelias savaites dukrytė Marcelė pradėjo savo ledo ritulio karjerą Stokholme. Nepilnametė dukra nuo mažų dienų, matydama savo tėtį, tikrą ledo ritulio legendą, tapo viena iš nedaugelio merginų, pasirinkusių šį sportą, ir žaidžianti taip gerai, kad buvo pakviesta tą daryti Švedijoje.

Be galo skaudu džiaugtis šiomis naujienomis, kai tėtis to nebegali daryti kartu. Bet – iš visų jėgų stengiasi nuostabi mama, kuri, žinau, kad tikrai padarys viską dėl savo vaikų ir jų išsilavinimo. 

Todėl mažiausiai, kuo galima prisidėti, tiesiog palaikyti ir leisti jai jaustis ramiau, kai girdi žodžius – viskas bus gerai. Dalinuosi sąskaita, į kurią galite pervesti savo apkabinimą ir išreikšti Jurgai palaikymą. O man norisi pasakyti jai tik viena: mes tave laibai mylime ir didžiuojamės tavimi @jurgitakiere

Paramos sąskaita: Jurgita Kierė

LT257044000249615765

Mokėjimo paskirtyje: „Parama šeimai“

Ačiū už jūsų gerumą“, – jautriai įraše rašė S. Albavičiūtė-Bandita.

Mindaugo Kiero mirtis

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad šeštadienį buvo pranešta apie tragišką ledo ritulininko Mindaugo Kiero mirtį. Kaip skelbė 15min.lt, vienas nekaltas veiksmas poilsiaujant prie upės baigėsi pražūtingai.

Vyras užsimanė pašokinėti į vandenį, tačiau tą kartą jo šuolis buvo paskutinis. M. Kieras šokdamas susižeidė kaktą ir galvą. 

Kaip skelbė policijos departamentas, 2025-08-30 apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Netrukus po to, kai pasirodė skaudi žinia, jautriu įrašu pasidalijo Elektrėnų savivaldybė.

„Visa Lietuva išgyvena skaudžią netektį – mirė Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris, buvęs rinktinės kapitonas Mindaugas Kieras.

Tai žmogaus, kurio talentas, ryžtas ir meilė sportui įkvėpė ne vieną kartą. Jis paliko neišdildomą pėdsaką Lietuvos ledo ritulio istorijoje ir kiekvieno jį pažinojusio širdyje.

Dalinamės skausmu ir užuojauta šeimai, artimiesiems, bičiuliams ir visai ledo ritulio bendruomenei. Tegul būna jo atminimas šviesus ir gyvas mūsų visų prisiminimuose“, – rašoma „Facebook“.

Užuojautą pareiškė prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl įžymaus Lietuvos ledo ritulininko, buvusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės kapitono ir trenerio Mindaugo Kiero mirties.

Pasak šalies vadovo, Lietuva neteko legendinio sportininko, 20 metų atidavusio šalies rinktinei, kurio dėka ledo ritulys šiandien Lietuvoje yra populiari ir svarbi sporto šaka.

„Netekome sportininko, trenerio, kuris buvo savo sporto šakos simbolis Lietuvoje. M. Kieras pasišventė Lietuvos ledo ritulio rinktinei dar tada, kai niekas ja netikėjo, atkakliai vedė ją pergalių ir medalių keliu, kol jam baigiant ledo ritulininko karjerą į rinktinės rungtynes pradėjo rinktis pilnos salės žiūrovų. M. Kieras tikrąja to žodžio prasme gyveno ledo rituliu ir siekė perduoti tą meilę jaunajai kartai“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovas reiškia užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visai Lietuvos ledo ritulio bendruomenei.

