Šiandien ragina nenaudoti 2 populiarių daiktų: net neįsivaizduojate, kokią grėsmę jie slepia

Specialistai įspėja saugoti aplinką ir linksmintis be balionų ar dangaus žibintų.
Specialistai siunčia žinią
Socialiniame tinkle „Facebook“ Aplinkos ministerija pasidalijo įrašu, informuojančiu apie aplinkai daromą balionų ir dangaus žibintų žalą.
„Labai norime priminti, kad Rugsėjo 1-ąją galime švęsti ir neleidžiant į orą balionų ar dangaus žibintų. Nors jie atrodo gražiai, tačiau nusileidę gamtoje kelia pavojų paukščiams, žuvims, lapėms, stirnoms ir kitiems gyvūnams. Gyvūnai gali įsipainioti į juosteles, praryti atliekas arba susižaloti, o tai gali baigtis ir gyvūnų mirtimi.
Balionai ir žibintai suyra labai lėtai ir virsta mikroplastiku, kuris patenka į vandenį, dirvožemį. Net tie produktai, kurie reklamuojami kaip biologiškai skaidūs, dažnai turi cheminių priedų, kurie lėtina skaidymąsi ir gali būti toksiški gamtai.
Kaip Naujuosius vis dažniau sutinkame be fejerverkų, taip mokslo metus sutikime be balionų. Už švarią Rugsėjo 1-ąją“, – buvo rašoma įraše.
