  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Specialistai įspėja dėl vienos klaidos: net nenutuokiate, kas slepiasi ant jūsų telefono

2025-08-24 11:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-24 11:30

Telefoną liečiame dešimtis kartų per dieną – valgydami, būdami viešajame transporte ar net vonioje. Tačiau retas susimąsto, kiek mikrobų jis sukaupia ir kokia klaida gali jį nepataisomai sugadinti.

Kiek mikrobų slepiasi ant jūsų telefono? Specialistai įspėja dėl vienos klaidos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Telefoną liečiame dešimtis kartų per dieną – valgydami, būdami viešajame transporte ar net vonioje. Tačiau retas susimąsto, kiek mikrobų jis sukaupia ir kokia klaida gali jį nepataisomai sugadinti.

Mes plauname rankas, dezinfekuojame prekių vežimėlius, valome stalus, tačiau dažnai pamirštame pasirūpinti telefono švara, rašo „Study Finds“.

Juos liečiame dešimtis kartų per dieną ir nešiojamės visur – nuo virtuvės iki valgomojo stalo, net į vonios kambarį.

Telefonai gali būti užteršti įvairiais potencialiai kenksmingais mikrobais, tačiau naudojant netinkamas jo valymo priemones, galima pažeisti apsauginį sluoksnį ar net sumažinti ekrano jautrumą prisilietimui.

Ar telefonus tikrai būtina valyti?

Išmaniųjų telefonų ekranai greitai pasidengia pirštų atspaudais ir dėmėmis, todėl juos reikia valyti ne tik dėl estetikos, bet ir dėl higienos.

Kai mokslininkai tiria mobiliuosius telefonus, jie beveik visada aptinka šimtus bakterijų bei virusų rūšių.

Ne visi mikroorganizmai sukelia ligas, tačiau jie gali būti perduodami. Telefonus naudojame vonioje, dedame prie burnos, liečiame valgydami, dalijamės jais susitikimuose, kavinėse, vakarėliuose ar darbuose.

Skirtingai nei rankas, kurias plauname kelis kartus per dieną, telefonus retai kada tinkamai išvalome. Tačiau jei norite juos dezinfekuoti, svarbu nepažeisti įrenginio.

Kokios valymo priemonės kenkia telefonui?

Atrodo, kad greitas paviršiaus nuvalymas buitiniu valikliu ar rankų dezinfekantu galėtų padėti. Tačiau dauguma šių priemonių ilgainiui pažeidžia telefono paviršių ir vidinius komponentus.

Pavyzdžiui, tiek „Apple“, tiek „Samsung“ nerekomenduoja naudoti baliklio, vandenilio peroksido, acto, aerozolinių purškalų ar servetėlių, turinčių alkoholio, kurių koncentracija viršija 70 proc.

Dauguma telefonų yra padengti oleofobine danga – plonu sluoksniu, saugančiu nuo pirštų atspaudų. Stiprios cheminės medžiagos, tokios kaip alkoholis, acetonas ar amoniako pagrindo valikliai, gali pašalinti šį sluoksnį, todėl ekranas greičiau dėmėjasi ir tampa mažiau jautrus lietimui.

Actas dėl rūgštingumo gali pažeisti aliuminio ar plastiko kraštus. Chloras ir vandenilio peroksidas, nors ir veiksmingi dezinfekantai, yra per agresyvūs jautrioms elektronikos medžiagoms.

Didelio alkoholio kiekio servetėlės taip pat išsausina plastiką, todėl jis tampa trapus.

Kaip valyti telefoną teisingai?

Gera žinia ta, kad tai padaryti paprasta ir nebrangu. Svarbiausia – laikytis gamintojų rekomendacijų. Prieš valydami telefoną, jį išjunkite ir nuimkite dėklą bei priedus.

Telefono valymui puikiai tinka 70 proc. izopropilo alkoholio servetėlės, minkštos mikropluošto šluostės, antistatiniai minkštų šerių šepetėliai (pvz., iš nailono ar natūralių plaukų) jautrioms vietoms, tokioms kaip garsiakalbių grotelės ar įkrovimo lizdai.

COVID-19 pandemijos metu „Apple“ papildė rekomendacijas ir leido naudoti „Clorox“ dezinfekcines servetėles bei 70 proc. izopropilo alkoholį „iPhone“ telefonams, tačiau tik atsargiai, kad drėgmė nepatektų į įrenginį.

„Samsung“ taip pat pataria valyti mikropluošto audiniu, šiek tiek sudrėkintu 70 proc. alkoholio tirpalu, vengiant tiesioginio sąlyčio su jungtimis ir angomis.

