Odontologė paaiškino, kas iš tikrųjų gadina dantis: daugelis to nežino

Pasak Valentinos, didžiausia problema – vis dar gajus mitas, kad pieninių dantų valyti nereikia. Ji atviravo, kad tai viena jos pagrindinių „kovų“:
„Ypač vyresni žmonės, kurie yra „patarėjai“ yra, sako: „Kam tu čia valai tuos dantis? Jie vis tiek iškris“. Vaikai yra tokie patys žmonės ir Dievas ne šiaip sau davė dantis. Pieniniai dantys atlieka labai svarbią funkciją.
Jie yra vektoriai nuolatiniui, kitaip – pastarasis nežinos, kur išdygti ir išdygs kreivai arba ne ten, jeigu per anksti ištrauksime pieninį. Kitas dalykas, ar tu nori, kad tavo vaikas dantų skausmą patirtų tik dėl to, kad tu negalėjai jų valyti – nenori“, – sakė odontologė.
Ji atkreipė dėmesį, kad dantų valymas yra ne tik susijęs su sveikata, bet ir su įpročių formavimu nuo pat mažens.
Dantis gadina ne saldumynai, o bakterijos
Dauguma galvoja, kad pagrindinis vaikų dantų priešas – saldumynai. Tačiau ekspertė paaiškino, kad tikroji problema – burnoje gyvenančios bakterijos.
„Dantis gadina ne maistas, o bakterijos, kurios valgo maistą – fermentuotus angliavandenius. Kitaip tariant, bakterija sėdi ir gaudo maistą, kurį suvalgai. Jeigu suvalgysi baltymus, ji nieko nedarys. Bakterija nevalgo baltymų, tuomet badauja.
Tačiau jei suvalgysi fermentuotą angliavandenį, nebūtinai saldų, pavyzdžiui, čipsus, ji vop pagaus ir valgys, ir baliavos. Tada pradės kelti balių ant dantų. Bakterijoms irgi reikia pasysioti, kaip ir žmonėms, todėl jos sysioja rūgštimis. Tai ta rūgštis ir tirpina mūsų dantis, nuo ko atsiranda skylutės“, – aiškina specialistė.
Anot jos, dantų ėduonį lemia daugybė veiksnių: burnos pH, kvėpavimas per burną, ligos, antibiotikai. Ypač rizikuoja dažnai sergantys vaikai, kurių burnos gleivinė sausesnė.
„Dabar naujieji tyrimai parodė ne tik paprastas bakterijas, o tos, kurios gamina rūgštį. Pas mus burnoje yra labai daug bakterijų, bet vienos yra blogosios, kitos – gerosios (acidogeninės). Mums reikia skatinti tas gerąsias. Kai geriame gėrimus, kurie yra rūgštūs, dar pabloginame situaciją.
Pavyzdžiui, kai vaikutis daug serga ir geria daug antibiotikų, pas jį stipriai sumažėja seilių, jis kvėpuoja per burną, serga kvėpavimo takų infekcijomis, vėl viskas tik kenkia ir kenkia dantukams. Sergantiems vaikučiams daug labiau genda dantukai“, – pabrėžė V. Kvaraciejienė.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Straipsnis parengtas pagal naujienų portalo tv3.lt ir „Tėvų darželio“ tinklalaidę „Tėvai paprastai“.