Dalis Lietuvos nusidažė baltai: gyventojai dalijasi iškritusio sniego vaizdais

Kaip ir prognozavo sinoptikai, Tauragėje sniego pridrėbė tiek, kad vaizdai iškart priminė žiemą.
Žiemiškus vaizdus internautai užfiksavo ir Anykščių rajone, Utenoje, Šilutės, Panevėžio, Kupiškio rajonuose, Kelmėje ir kitur.
Tiesa, kituose šalies rajonuose sniego iškrito mažiau.
„Pabarstė šiek tiek baltų kruopų ir pas mus. Gal naktį dar daugiau pabarstys“, – apie iškritusį sniegą Ignalinos rajone socialinio tinklo grupėje „Orų entuziastai“ rašė vienas iš internautų.
Tiesa, kiti gyventojai pastebėjo, kad Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Kauno rajonuose šiuo metu ne sninga, o smarkiai lyja.
Tuo metu socialiniame tinkle „Orai ir klimatas Lietuvoje“ atstovai įvardijo pirmojo sniego iškritimo datas Lietuvoje nuo 2015 iki 2025 m.:
- 2025 m. Lietuvoje pirmą kartą pasnigo lapkričio 15–16 dienomis;
- 2024 m. rytiniuose rajonuose truputį snigo lapkričio 2 d.;
- 2023 m. spalio 8 d. daug kur iškrito mišrūs krituliai;
- 2022 m. lapkričio 16 d. sniegas daug kur pabalino žemę;
- 2021 m. lapkričio 8 d. vakarą snaigės krito šiaurės rytuose;
- 2020 m. snigo tik lapkričio 20 dieną;
- 2019 m. sniego kruopos pažiro spalio 6 d.;
- 2018 m. – spalio 29 d.;
- 2017 m. – spalio 25 d.;
- 2016 m. – spalio 21 d.;
- 2015 m. – lapkričio 22 d. snigo rytinėje šalies dalyje.
Kiek anksčiau socialiniame tinkle „Orai ir klimatas Lietuvoje“ atstovai taip pat įvardijo, kur prisnigti Lietuvoje gali daugiausiai.
„Su pirmuoju sniegu jau galima sveikinti ir likusią Lietuvos dalį. Naujausi skaičiavimai rodo, jog per naktį iki pirmadienio ryto vietomis gali susidaryti iki keleto centimetrų storio sniego danga.
Apibendrinus skirtingų orų modelių naujausius skaičiavimus, prognozuojama iki 2–5 cm. Daugiausia prisnigti turėtų maždaug ties linija Tauragė–Raseiniai–Panevėžys–Rokiškis. Būkite atidūs keliuose ir neskubėkite“, – rašė „Orai ir klimatas Lietuvoje“ atstovai.
Vardija, kokie orai laukia
Pirmadienio naktį daug kur krituliai, vyraus šlapdriba. Plikledis, kai kur rūkas. Vėjas pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 4–9 m/s. Temperatūra nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, pajūryje iki 3 laipsnių šilumos. Dieną vietomis krituliai, daugiausia lietus. Rytą kai kur plikledis, rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 0–5, pajūryje 6–8 laipsniai šilumos.
Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpi krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, dieną vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Trečiadienį daugiausia šiaurės vakarinėje šalies pusėje krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Lapkričio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 40 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Pietinėje ir rytinėje dalyje – daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 9–10 laipsnių šilumos.
