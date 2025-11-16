Sniego gali pridrėbti ir iki 5 centimetrų: įvardijo, kur prisnigs daugiausiai

Socialiniame tinkle „Orai ir klimatas Lietuvoje“ atstovai įvardijo, kur prisnigti Lietuvoje gali daugiausiai.
„Su pirmuoju sniegu jau galima sveikinti ir likusią Lietuvos dalį. Naujausi skaičiavimai rodo, jog per naktį iki pirmadienio ryto vietomis gali susidaryti iki keleto centimetrų storio sniego danga.
Apibendrinus skirtingų orų modelių naujausius skaičiavimus, prognozuojama iki 2–5 cm. Daugiausia prisnigti turėtų maždaug ties linija Tauragė–Raseiniai–Panevėžys–Rokiškis. Būkite atidūs keliuose ir neskubėkite“, – rašė „Orai ir klimatas Lietuvoje“ atstovai.
Vardija, kokie orai laukia
Pirmadienio naktį daug kur krituliai, vyraus šlapdriba. Plikledis, kai kur rūkas. Vėjas pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 4–9 m/s. Temperatūra nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, pajūryje iki 3 laipsnių šilumos. Dieną vietomis krituliai, daugiausia lietus. Rytą kai kur plikledis, rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 0–5, pajūryje 6–8 laipsniai šilumos.
Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpi krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, dieną vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Trečiadienį daugiausia šiaurės vakarinėje šalies pusėje krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 40 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Pietinėje ir rytinėje dalyje – daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 9–10 laipsnių šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!