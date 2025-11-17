 
Orai

Sinoptikų įspėjimas: šalį užgrius pavojingi orai

2025-11-17 06:32 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-17 06:32

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje išliks vėjuoti ir drėgni orai, o kai kur teks saugotis ir slidžių kelių. Vietomis lauks lietus, naktimis formuosis plikledis ir rūkas, o stiprėjant vakarų krypčių vėjui temperatūra svyruos apie 0–7 laipsnius šilumos.

Šiandien vietomis krituliai, daugiausia lietus. Rytą kai kur plikledis, rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpi krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, dieną vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.

Trečiadienį daugiausia šiaurės vakarinėje šalies pusėje krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 40 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Pietinėje ir rytinėje dalyje – daugiausia nedidelis kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 9–10 laipsnių šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

