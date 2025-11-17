Sinoptikų įspėjimas: šalį užgrius pavojingi orai

Šiandien vietomis krituliai, daugiausia lietus. Rytą kai kur plikledis, rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpi krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, dieną vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Trečiadienį daugiausia šiaurės vakarinėje šalies pusėje krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 40 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Pietinėje ir rytinėje dalyje – daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 9–10 laipsnių šilumos.
