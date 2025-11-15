 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Paaiškėjo, kokie orai mūsų laukia žiemos pradžioje: atsakė, ar per Kalėdas bus sniego

2025-11-15 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 15:30

Ne paslaptis, kad anksčiau mūsų protėviai būsimus orus nuspėdavo pagal tam tikrus gamtos ženklus. Šįkart pagal senolių spėjimus buvo galima išsiaiškinti, kokia artėjanti žiema laukia.

Libertas Klimka, sniegas (nuotr. asm. archyvo, BNS, BNS/Žygimanto Gelūno, Orų entuziastų/Facebook)

Ne paslaptis, kad anksčiau mūsų protėviai būsimus orus nuspėdavo pagal tam tikrus gamtos ženklus. Šįkart pagal senolių spėjimus buvo galima išsiaiškinti, kokia artėjanti žiema laukia.

REKLAMA
5

Savo žiniomis apie senolių orų spėjimus anksčiau su naujienų portalu tv3.lt dalijosi etnologas Libertas Klimka.

Tąkart jis pasakojo apie šv. Martyno dieną, kuri buvo minima lapkričio 11-ąją. Pašnekovas atskleidė, kuo ši diena buvo reikšminga bei kokių orų galime tikėtis per šventes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valstiečių skolų atidavimo metas

Kaip tuo metu pasakojo L. Klimka, anksčiau valstiečių darbai laukuose užsibaigdavo lapkričio 11-ąją. Tuo metu jau visas derlius būdavo nurinktas, o juo būdavo atsiskaitoma su valdžia ir pagalbininkais.

REKLAMA
REKLAMA

Etnologo teigimu, pirmiausia būdavo atsiskaitoma su valstybės valdovu, nes taip būdavo prisidedama prie valstybės išlaikymo, armijos.

REKLAMA

„Paskui žiūrėdavo, kas priklauso dvarui, tą reikdavo atiduoti. O kai būdavo atsiskaitoma su valdovu ir su dvaru, tada atsiskaitydavo su kaimo amatininkais“, – sakė L. Klimka.

Taip pat per šv. Martyną valstiečiai atsiskaitydavo su amatininkais – malūnininkais, kalviais, puodžiais, pribuvėjomis ir kitais. Dėl to ši diena dar buvo vadinama ir skolų atidavimo diena.

REKLAMA
REKLAMA

Ganiavos pabaiga

Ši diena taip pat būdavo reikšminga piemenims. Anot L. Klimkos, per šv. Martyną prasidėdavo mokslo metai, būdavo atsiskaitoma su vyriausiuoju piemenimi – skerdžiumi.

„Sutartyje būdavo nurodoma, kiek skerdžius turi gauti bulvių, grūdų, daržovių. Jis šią dieną gaudavo uždarbį, susikraudavo į vežimą ir išvykdavo į savo kaimą.

Tada vaikai pasilikdavo vieni. Jeigu orai nebūdavo dar labai šalti, jeigu dar būdavo žolė, tai ganiava būdavo pratęsiama. Kaime būdavo ganoma tol, kol būdavo žolės“, – sakė L. Klimka.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis tik ne visais atvejais kalendoriškai mokslo metais prasidėdavo taip, kaip planuota. Anot pašnekovo, jeigu nebūdavo sniego, gyvulius dar reikdavo ganyti, o vaikai tam, kad prišauktų sniegą, imdavosi burtų.

„Vaikai pasirinkdavo pamiškėje baltą beržą, aplink tą baltą beržą vesdavo baltą ožį. Tas vedimas būdavo pagal tam tikras taisykles – būtinai pagal saulės tekėjimo kryptį, tris kartus apvedama ir dainuojamos dainos.

REKLAMA

Vienas piemenukas, kuris pramiegojo pavasarį pirmąją ganiavą, šią dieną turėdavo eiti paskui ožį įsikandęs į jo uodegą – tokie būdavo pajuokavimai.

O štai vyriausias piemenukas įlipdavo į medį ir sakydavo pamokslą, kaip vaikams mokykloje elgtis, kokias išdaigas krėsti ir panašiai“, – vaikų burtu dalijosi pašnekovas.

L. Klimka teigė, kad etnologų nuomone, šis žaidimas yra atėjęs iš senų, pagoniškų laikų, kuomet žemės dievams būdavo aukojamas ožys.

REKLAMA

Kokias Kalėdas prognozuoja orų spėjimai?

Taip pat L. Klimka pokalbio metu pasakojo, kokius orus šv. Kalėdoms parodė šv. Martyno diena.

Šv. Martynas yra paskutinė rudens šventė, po šv. Martyno dienos prasideda pusiaužiemis. Tai toks laikas, kai nei žiema, nei ruduo, jis tęsiasi iki šv. Andrejaus, lapkričio 30 dienos.

Yra net toks pasakymas – koks pusiaužiemis atjos, tokia ir žiema bus. Jeigu pusiaužiemis bus su atlydžiais, su pasnigimais, kaip obuolmušis žirgas, tai atėjusi žiema iš vienos rankovės barstys sniegą, iš kitos – šaltį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visas tas pusiaužiemio laikotarpis yra pranašingas, parodantis, koks bus žiema“, – pasakojo jis.

L. Klimka tąkart nurodė, kad lietuviai šią dieną vadovaudavosi patarle. Manyta, kad jei per šv. Martyną žąsis būdavo ant vandens, tai per šv. Kalėdas turėtų būti ant ledo. O štai jeigu per šv. Martyną žąsis ant ledo – per šv. Kalėdas bus ant vandens.

Etnologo teigimu, kiek jam pačiam yra tekę stebėti šv. Martyno dienos orų spėjimus, jie pakankamai tikslūs.

Jis atskleidė, kad kasmet per šv. Martyną pasižymėdavo šios dienos orus, o per šv. Kalėdas patikrindavo, ar jie tikrai išsipildė.

„Per šv. Martyną galima matyti, kad Kalėdos turėtų būti sniegingos arba pašalusios. Žiemos pradžia turėtų būti su gilia šalna“, – tąkart žinias pateikė etnologas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gamtos žinovas atskleidė, kokie orai bus per Kalėdas: ragina stebėti kelis ženklus (nuotr. tv3.lt fotomontažas)
Jau žino, kokie orai laukia per šv. Kalėdas: viską parodė pati gamta (49)
Žiema, sniegas, kalendorius, kalėdinė eglutė (nuotr. BNS, 123rf.com)
Paaiškės, kokie orai laukia per šv. Kalėdas Lietuvoje: štai ką reikia stebėti (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų