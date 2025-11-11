Sinoptikės žinia: pakvips žiema – štai kada pasirodys sniegas

E. Latvėnaitės teigimu, vakaruose ir šiaurės vakaruose stiprėja audringų ir drėgnų ciklonų Pepe ir Odin sistema. Visgi, pasak sinoptikės, šiandien ir trečiadienį Lietuva dar bus ramesnėje šios, skirtingos orus lemiančios, sistemos sandūroje.
„Dar pūs silpnas, nepastovių krypčių vėjas, dulksnos ar silpnas lietutis nulis. Nuo trečiadienio vakaro ciklonų sistema vis arčiau Skandinavijos ir Baltijos plėsis ir dar labiau užsisuks. Stiprės pietų, pietvakarių, vėliau pietvakarių vėjai“, – teigia E. Latvėnaitė.
O jau nuo ketvirtadienio šaltasis atmosferos frontas turėtų į mūsų šalį atnešti daugiau lietaus. Tiesa, dar prieš pat atmosferos frontą trumpam plūstels kiek šiltesnis oras iš pietvakarių pusės.
„Jau penktadienio naktį, pradedant šiaurės vakariniais, šiauriniais rajonais vėsesnis oras iš šiaurės brausis. Nuo šeštadienio bus vis vėsiau, o naktimis ir šalčiau. Lietų keis visokie mišrūs, tiesa nedideli krituliai – nedidelė šlapdriba su silpnu sniegeliu maišysis“, – teigia E. Latvėnaitė.
Tuo metu šeštadienio naktį prognozuojamas nedidelis šaltis, o vėliau naktys kone visur, išskyrus pajūrį, numatomos šaltesnės.
„Dienomis irgi tik keli laipsniai šilumos tebus“, – praneša E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, lapkričio 11 d. kai kur šiek tiek palis, daug kur dulksna su rūkais ar miglomis maišysis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį +1 – +6 °C, šilčiausia pietvakariniame, pietiniame pakraštuke ir pajūryje, dieną +4 – +8 °C.
Trečiadienį, lapkričio 12 d. šiek tiek palis, daugiausia naktį vakariniame pakraštuke. Naktį ir rytą dar kai kur rūkai ar miglos drieksis. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, vakariniuose rajonuose pavakare 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +3 – +8 °C, šilčiausia vakariniame pakraštuke ir pajūryje, dieną +7 – +10 °C.
Ketvirtadienį, lapkričio 13 d. lis, vietomis gausokai. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Naktį +3 – +7 °C, vėsiausia pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniame, pietvakariniame pakraštuke, dieną +8 – +12 °C.
Penktadienį, lapkričio 14-osios naktį dar gali gausokai palyti pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną protarpiais lietus, pavakare kai kur jau pasirodys viena kita šlapia snaigė. Vėjas vakarų, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +1 – +5 °C, dieną +5 – +8 °C.
Šeštadienį, lapkričio 15 d. protarpiais nedideli mišrūs krituliai – kai kur šlapdriba su sniegu. Vėjas naktį vakarų 5–10 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 6–11 m/s, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį –2 – +2 °C, vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštuke +3 – +5 °C, dieną +3 – +6 °C.
Sekmadienį, lapkričio 16 d. protarpiais nedideli mišrūs krituliai. Vėjas vakarų 6–11 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 8–13 m/s. Naktį –1 – +3 °C, pajūryje +2 – +4 °C, dieną +1 – +6 °C, šilčiausia pajūryje.
Pirmadienį, lapkričio 17 d. protarpiais nedideli mišrūs krituliai. Vėjas vakarų 6–11 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 8–13 m/s. Naktį –1 – +4 °C, pajūryje +4 – +6 °C, dieną +3 – +6 °C, šilčiausia pajūryje.
Antradienį, lapkričio 18 d. protarpiais nedideli mišrūs krituliai. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį –2 – +5 °C, pajūryje 0 – +3 °C, dieną +1 – +3 °C, šilčiausia pajūryje.
