Orų prognozė: štai kas laukia artimiausiomis dienomis

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:
Antradienį daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, dulksna. Vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra dieną 3–8 laipsniai šilumos.
Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, dulksna. Kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį daug kur palis. Vėjas naktį pietvakarių, dieną vakarinių krypčių, 8–13 m/s, dieną kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Ruduo sostinėje (34 nuotr.)
Hidrologinė situacija
Lapkričio 10 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 37 cm per parą.
Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–10, Kuršių mariose – 7–8, Baltijos jūroje – 8–9 laipsnių šilumos.
