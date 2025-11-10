Kalėdų karštinė prasideda: Berlyne ir Londone – šventiniai vaizdai

Dešimčių tūkstančių švieselių jūroje, skambant elektroninei muzikai, ant ledo čiuožia ir suaugusieji, ir vaikai. Buvusioje pramoninėje teritorijoje Berlyno pakraštyje tvyro Kalėdų dvasia. Parodos kūrėjai nusprendė neidealizuoti šventinio laikotarpio.
„Čia pereinate per visus emocinius etapus, kuriuos išgyvenate žiemos ir Kalėdų sezono metu – nuo tikro džiaugsmo ir meilės vienas kitam iki susikaupimo ir šiek tiek tamsesnės nuotaikos“, – kalba menininkas Christopheris Bauderis.
„Šiemet turime 600 kalėdinių eglučių su 250 tūkst. lempučių, 400 kv. m čiuožyklą ir beveik valandą trunkantį šviesų šou“, – sako C. Bauderis.
Tiesiai virš galvų kabo apverstos eglutės ir disko rutuliai.
Kūrėjai sako, kad šis derinys – klasikinis Kalėdų įvaizdis, seni pramoniniai griuvėsiai ir technomuzika – yra šiuolaikinio Berlyno portretas.
Tuo metu Londone vietiniai gyventojai šventinį laikotarpį sutinka, skambant puikiai pažįstamiems Kalėdų hitams. Gyventojai renkasi miesto centre, kad, kaip ir kasmet, pamatytų, kaip viena iš turistų labiausiai lankomų gatvių nušvinta tūkstančiais ryškių žiburių.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.