TV3 Žinios. Pajamų nelygybė Lietuvoje; Kitąmet ženkliai daugės migrantų; siaubo vakaras Floridoje

Dešimtys tūkstančių Lietuvoje dirbančių migrantų iš Vidurio Azijos ar kitų šalių – galės čia atsivežti ir savo šeimas, mat bus išpildę 3 metų darbo ir gyvenimo šalyje reikalavimą. Skaičiuojama, kad per metus šalyje gali atsirasti nuo 20 iki 60 tūkstančių naujų užsieniečių. Prieš tokią migraciją pasisakantis parlamentaras Vytautas Sinica seime siūlo įstatymo pataisą, kuri šeimų susijungimą darbo migrantams iš egzotinių šalių – draustų.
Tragedija Floridoje: policijos persekiojamas automobilis rėžėsi į būrį žmonių, kurie nieko neįtardami tiesiog leido vakarą viename bare. Žuvo keturi žmonės, daugiau kaip 10 sužeista. Automobilį vairavęs 22-ejų vyras sulaikytas įvykio vietoje.
