Režisierius Artūras Areima puolė aktorių: nuspyręs nuo kėdės vaikėsi po sceną – spektaklio nebus

Dabar atšaukiamos iš dalies Lietuvos kultūros tarybos finansuojamos ir jau išparduotais bilietais spektaklio premjeros, o režisierius Artūras Areima teisinasi, kad jo pyktį išprovokavo aktoriaus elgesys repeticijos metu.
Spektaklio „Ričardas III“ premjera turėjo įvykti Klaipėdos dramos teatre, tačiau dabar viskas pakibo ant plauko dėl labai neįprastos priežasties. Spektaklio režisierių iš Kauno Artūrą Areimą repeticijos metu taip pagavo emocijos, kad jis nusprendė aktorių „pamotyvuoti“ spirdamas jam.
Premjera neįvyks
„Sunku apie tai kalbėti, bet vieno mūsų teatro aktoriaus atžvilgiu buvo panaudota fizinė jėga – fizinė agresija, ir ją panaudojo spektaklio režisierius. Kaip bebūtų gaila“, – sako Klaipėdos dramos teatro meno vadovas Gintaras Grajauskas.
Ant kėdės sėdintį aktorių režisierius nuspyrė, o po to dar ir vaikėsi po sceną. Buvo iškviesta policija.
„Čia ašarų yra visiems – nuo vadovų iki pačių aktorių. Tai pakankamai siaubinga, kai ilgai, nuosekliai dirbi, ir staiga dėl tokio protrūkio viskas stoja. Supranti, kad viskas – nebegalime šio darbo parodyti“, – dalijasi G. Grajauskas.
Kitą savaitę turėjusi įvykti spektaklio premjera atšaukiama. Kone visi, po beveik 30 eurų kainavę, bilietai į premjerinius spektaklius buvo išpirkti. Maža to, projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.
„Premjera, deja, neįvyks. Labai gaila. Mes labai daug tikėjomės iš šio spektaklio. Greičiausiai apsiribosime viešu parodymu to, ką buvome padarę iki šiol“, – sako G. Grajauskas.
Dar 2015 metais per LRT transliuotoje „Auksinių scenos kryžių“ įteikimo ceremonijoje vedėjai – aktoriai – juokaudami minėjo, kad režisieriaus charakteris sunkus. Nors tai pasakyta su humoru, daugelis žinojo – dūmų be ugnies nebūna.
Konfliktą sprendė kumščiais
Pats režisierius Artūras Areima teigia, kad konfliktas kilo dėl per repeticijas susikaupusių emocijų – jos tiesiog prasiveržė.
„Aš nesiteisinu. Tai nežmoniškas mano elgesys. Turėjau tiesiog išvaryti jį iš scenos ir atsisakyti jo kaip aktoriaus anksčiau“, – sako A. Areima.
Anot režisieriaus, didžiausia jo klaida buvo ta, kad aktoriui suteikė antrą šansą.
„Jis nesukuria vaidmens, pakiša kitus aktorius, kolegas, kurie vaidina. Negirdi, kada sakomas tekstas, nes tuo metu užsiima kažkokiais judesiais. Neveda temos. Silpnas yra aktorius“, – tikina A. Areima.
Tačiau kiti aktoriai tokius režisieriaus teiginius neigia.
„Tai jaunas, perspektyvus ir geras aktorius. Net jei viename vaidmenyje pasirodytų silpniau – visur negali būti geriausias – tai nėra priežastis spardytis, kumščiuotis ar kitaip smurtauti“, – kalba aktorė Simona Šakinytė.
Vis dėlto režisierius mano, kad aktoriai šį konfliktą paviešino siekdami su juo susidoroti.
„Dabar tokie laikai – užsiimti smerkimu, jaustis turinčiu teisę nuspręsti, kad kitas yra ne žmogus. Negalvojama apie gilesnes pasekmes, vidinius dalykus. Gal geriau būtų, kaip viduramžiais, – apmėtyti akmenimis. Būtų aiškiau“, – sako A. Areima.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.