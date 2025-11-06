 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Europos taurės savaitės MVP: Karnikas ir du amerikiečiai surinko po lygiai naudingumo balų

2025-11-06 14:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 14:07

Naudingiausio Europos taurės turnyro šeštojo turo žaidėjo prizą pasidalino du amerikiečiai ir kanadietis.

J.Karnikas atsisveikino su galingu pasirodymu (Klubo nuotr.)

Naudingiausio Europos taurės turnyro šeštojo turo žaidėjo prizą pasidalino du amerikiečiai ir kanadietis.

REKLAMA
0

Salonikų „Aris“ gynėjas Bryce‘as Jonesas, Jeruzalės „Hapoel“ lyderis Jaredas Harperis ir Klaipėdos „Neptūną“ jau palikęs Jamesas Karnikas surinko po 37 naudingumo balus.

Ketvirtas liko Stambulo „Bahčešehir“ gynėjas Malachi Flynnas (32 naud. bal.), o penketuką užbaigė 31 balą prieš Panevėžio „Lietkabelį“ surinkęs Trento „Dolomiti Energia“ atstovas DeVante‘as Jonesas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų