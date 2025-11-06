Europos taurės savaitės MVP: Karnikas ir du amerikiečiai surinko po lygiai naudingumo balų

Salonikų „Aris“ gynėjas Bryce‘as Jonesas, Jeruzalės „Hapoel“ lyderis Jaredas Harperis ir Klaipėdos „Neptūną“ jau palikęs Jamesas Karnikas surinko po 37 naudingumo balus.
Ketvirtas liko Stambulo „Bahčešehir“ gynėjas Malachi Flynnas (32 naud. bal.), o penketuką užbaigė 31 balą prieš Panevėžio „Lietkabelį“ surinkęs Trento „Dolomiti Energia“ atstovas DeVante‘as Jonesas.
