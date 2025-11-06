 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

NVSC: dėl Kretingos rajone kilusio paukščių gripo protrūkio žmonės neužsikrėtė

2025-11-06 17:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 17:33

Spalio mėnesį Kretingos rajono ūkyje nustačius paukščių gripo protrūkį, pavojinga liga neužsikrėtė nė vienas žmogus, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Paukščių gripas Eriko Ovčarenko / BNS nuotr.

Spalio mėnesį Kretingos rajono ūkyje nustačius paukščių gripo protrūkį, pavojinga liga neužsikrėtė nė vienas žmogus, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

REKLAMA
0

Pranešime spaudai rašoma, kad vykdydamas paukščių gripo profilaktikos priemones NVSC Klaipėdos departamento Kretingos skyrius nustatė 61 asmenį, turėjusį sąlytį su infekuotais paukščiais, jų išskyromis ar aplinka.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš jų 11 priskirti didelės rizikos grupei, likusieji – mažos rizikos grupei. Šie žmonės buvo stebimi 14 dienų.Pasibaigus inkubaciniam laikotarpiui konstatuota, kad nė vienas iš stebėtų asmenų paukščių gripu neužsikrėtė.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad Kretingos rajone stambiame kalakutų ūkyje buvo nustatytas paukščių gripo židinys. Iš viso šiame ūkyje buvo auginama apie 20 tūkst. paukščių. Apie protrūkį spalio viduryje pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

REKLAMA

Pirminiais duomenimis, praėjusį penktadienį ūkio savininkai pastebėjo padidėjusį paukščių gaišimą. Kaip buvo pranešta VMVT, nugaišo apie 2 tūkst. kalakutų iš 5,38 tūkst., laikytų viename iš trijų tvartų.

Aplink užkrėstą ūkį nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos: 10 km spinduliu aplink ūkį gyvų paukščių ir jų produkcijos judėjimas be atskiro VMVT Klaipėdos apygardos leidimo yra uždraustas.

Ribojimai bus taikomi mažiausiai 30 d. po atliktos pirminės dezinfekcijos. Užsikrėtusiam ūkiui nurodyta sunaikinti gaišenas, pakratus bei pašarus ir dezinfekuoti visą teritoriją bei paukštides.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų