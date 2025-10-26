Europoje siaučia paukščių gripas: jau išskersta apie 130 tūkst. ančių ir vištų

Brandenburgo Merkišo-Oderlando rajono pranešime teigiama, kad virusas buvo aptiktas ančių fermoje, kurioje laikoma apie 80 tūkst. paukščių, ir viščiukų broilerių fermoje, kurioje laikoma apie 50 tūkst. paukščių.
„Veterinarijos tarnyba, pasikonsultavusi su atitinkamomis institucijomis, nusprendė pašalinti sergančius paukščius dėl gyvūnų gerovės ir sveikatos priežasčių“, – sakoma pranešime.
Keletas Vokietijos žemių įvedė priemones, siekiant sulėtinti paukščių gripo plitimą, įskaitant stebėjimo zonas ir įsakymus laikyti paukščius narvuose.
Vokietijos žemės ūkio ministras Aloisas Raineris penktadienį perspėjo, kad per pastarąsias dvi savaites gerokai išaugo užsikrėtimų skaičius.
Pagrindinė šalies veterinarijos įstaiga – Friedricho Loefflerio institutas (FLI) – perspėjo apie didelę protrūkio riziką.
Kadangi paveikti laukiniai paukščiai, įskaitant, pirmą kartą, gerves, FLI perspėjo, kad tikėtinas „tolesnis, galbūt plačiai paplitęs viruso plitimas“.
Pareigūnai ragina visuomenę vengti kontakto su sergančiais ar negyvais gyvūnais.
FLI perspėjo, kad teoriškai viruso perdavimas nuo paukščių žmonėms yra įmanomas, nors manoma, kad tokia tikimybė yra maža.