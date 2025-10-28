Išanalizavo Ingos Ruginienės kūno kalbą ir žodžius: siunčia 1 labai svarbų patarimą

Štai viešųjų ryšių specialistas ir komunikacijos ekspertas Arūnas Armalis tvirtino, kad premjerės komunikacija buvo „vėluojanti“ ir „chaotiška“.
„Šiandienos pristatyme (spaudos konferencijoje po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio – tv3.lt) jau atsiranda detalių, kas gerai. Keista, kad to neatsirado savaitgalį, nes tarnybos vis dėlto turėtų dirbti 24/7 ir pagrindiniai politikai krizės metu irgi neturėti savaitgalių, nes tam jie politiką ir renkasi“, – teigė A. Armalis.
Tuo metu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas pritaria, kad dalis visuomenės kritikos, kurią gavo I. Ruginienė dėl savo komunikacijos, yra teisinga.
Jis pabrėžė, kad krizinės situacijos metu komunikacija privalo būti aiški, tiksli ir laiku, o klausimų sukėlė ir tam tikri I. Ruginienės priimti sprendimai savaitgalį.
„Aš taip pat nesupratau, kodėl ji (I. Ruginienė – tv3.lt) nedalyvavo arba nebuvo iniciatorė, pavyzdžiui, sekmadienį ar šeštadienį sukviesti tą pačią grupę žmonių, kuriuos buvo sukvietęs ministras Kondratovičius. Nėra man kol kas paaiškinimo ir jo, matyt, nebeišgirsiu, bet tai yra prastas ženklas, šitaip elgtis negalima“, – kalbėjo L. Kontrimas.
Premjerė prarado pasitikėjimą savimi?
Tiesa, A. Armalis negailėjo kritikos ir likusiai Vyriausybei, kadangi pirmosios tokios galimos provokacijos buvo fiksuotas dar šią vasarą.
„Vis dėlto pirmieji antskrydžiai, testuojantys Lietuvą, buvo liepos mėnesį. Ir tiktai vakar sugebėjo vidaus reikalų ministras (Vladislavas Kondratovičius – tv3.lt) išeiti, pasakyti, kad jie priėmė svarbų sprendimą dalintis informacija. Tai atsidaro truputį žandikaulis ir galvoju, palaukit, o jūs suprantate, kad šie žodžiai rodo, kad jūs nieko neveikiate arba, kad jūs laikote mus kvailiais“, – komentavo viešųjų ryšių specialistas.
Nesuprantamai komunikacijos specialistui pasirodė ir sekmadienį feisbuke paskelbtas premjerės įrašas, kuriame netrūko gramatinių klaidų.
„Premjerė vėlavo komunikuoti, kai pamėgino pakomunikuoti vakar su niekuo nesitardama, krūva klaidų. Vėlgi padarė sau meškos paslaugą, tų klaidų netaisė. Nesuprantama kodėl, negi nėra aplinkui žmonių arba dar blogiau, ji visiškai nepasitiki patarimais kitų esančių šalia žmonių, o mano, kad vis dėlto jos požiūris yra teisingiausias“, – kalbėjo A. Armalis.
Tiesa, A. Armalis priduria, kad po šiandienos Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio I. Ruginienės kalboje, nors ir buvo neatsakytų klausimų, buvo daugiau konkretumo. Visgi jis pridūrė, kad premjerė spaudos konferencijoje atrodė praradusi pasitikėjimą savimi.
„Šiandien ryžto, pasitikėjimo savimi premjerės laikysenoje, žodžiuose, deja, nebuvo“, – teigė A. Armalis.
Priminė Agnę Bilotaitę
Kalbėdamas apie premjerės komunikaciją, A. Armalis taip pat prisiminė ir buvusią vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę, kuri viešojoje erdvėje taip pat yra sulaukusi kritikos dėl savo komunikacijos krizinių situacijų metu.
Tiesa, tuomet, pasak komunikacijos eksperto, A. Bilotaitė į pagalbą pasikvietė tuometinį vidaus reikalų ministerijos viceministrą Vitalijų Dmitrijevą.
„Per migracijos krizę tuometinė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė irgi pirmą savaitę realiai atrodė blogai. Buvo išbalusi, balsas pilnas įtampos, tiesiog atrodė net trūkinėjo balso stygos dėl įtampos.
Ir nežinau kieno patarta, ji priėmė sprendimą dažniau į eterį išleisti tuometinį savo viceministrą V. Dmitrijevą, kuris turėjo patirties teisėsaugos srityse. Ir jis kalbėdavo realiu balsu, faktais ir tai atrodė visiškai kitaip ir gerokai patikimiau negu, kad kalbėjo A. Bilotaitė“, – aiškino A. Armalis.
Tad šiuo atveju, viešųjų ryšių specialisto teigimu, jei premjerei nepavykstą išlaikyti konkretumo ir aiškumo, ji galėtų pritaikyti panašią praktiką.
„Taip, kai yra krizė, politiniai vadovai privalo eiti patys į eterį ir kalbėti, tačiau jie tai gali padaryti minimalizuodami arba valdydami riziką. Šiuo atveju, riziką pasirodyti nepatikimu, nepasitikinčiu. Galėtų būti šalia specialistas, kuris tikrai išdėstytų, pereitų į techninius klausimus, kai premjerė galėtų sakyti esmines linijas“, – dėstė A. Armalis.
O L. Kontrimo teigimu, premjerei reikėtų kuo greičiau pasimokyti iš padarytų klaidų ir toliau aktyviai komunikuoti su visuomene bei, kilus krizinėms situacijoms, rasti laiko jas aptarti arba susitarti kokių situacijų metu koks Vyriausybės atstovas apie jas komunikuoja visuomenei.
„Mes matome, kad tikriausiai kontrabanda neatskrenda be tam tikrų kaimynės tarnybų pagalbos. Tai supraskime, kad tokių provokacijų ir tokios veiklos bus labai daug. Tai reiškia, į šitą ir reikia karštuoju momentu reaguoti aukščiausiu lygiu. Šitaip yra valdoma žmonių psichologinė nuotaika“, – akcentavo L. Kontrimas.
